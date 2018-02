Aşkım Kapışmak kimdir, kaç yaşında?

Kişisel gelişim ve kadın-erken ilişkilerine dair açıklamalarıyla dikkat çeken Aşkım Kapışmak’ın bilinmeyenlerini derledik. Ünlü Türk yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. On iki yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi’nde konservatuvar eğitimi aldı. Genç yaşlarda müzikle iç içe olan Aşkım Kapışmak’ın lise yıllarında birçok sahne deneyimi oldu. Liseden sonra Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna girdi. Ancak bir öğretmeninin yönlendirmesiyle okuduğu bölümü bırakıp Marmara Üniversitesindeki eğitiminden sonra Amerikan Üniversitesi Newport’ta Davranış Bilimleri- Psikoloji lisansını tamamladı. Davranış Bilimleri okurken, zihinsel engelli ve kimsesiz çocuklarla gönüllü çalışmaya başladı. İki yıl boyunca Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi de alan Kapışmak, Türkiye genelinde seminerler vermeye başladı.



Turkmax'ta 2011-2012 sezonunda Buyrun Paylaşalım adlı programı haftaiçi her gün canlı olarak hazırladı ve sundu. 2012 Yaz sezonunda Star TV'de AyşeileAlişan programında her cuma İletişim ve İlişkiler bölümü hazırladı. Sahnede daha etkili olmak isteyen Aşkım Kapışmak, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde iletişim, beden dili, diksiyon, oyunculuk ve sahne sanatları dersleri alarak üniversitede edindiği bilgileri tek kişilik gösteri şeklinde sahneye koymaya başladı. Kadınlar Sağdan, Erkekler Soldan adlı kitabını 2011de çıkardıktan sonra kitapta yazanları stand up şeklinde sahnelemeye başladı. Son olarak Beni Benimle Aldatır mısın ve'Küçük Mutluluklar ' adlı kitabını okuyucuya sunan Aşkım Kapışmak, şu an üniversiteler, belediyeler, özel şirketlerde gösteri ve seminerler düzenliyor. Bununla birlikte bireysel ve kurumsal danışmanlık eğitimleri de veriyor.