Aşkı en iyi onlar anlatır





MASUMİYET MÜZESİ

Zengin Kemal ile yoksul Füsun

Orhan Pamuk’un kızı Rüya’ya ithaf ettiği aşk romanı. Ağustos 2008’de İletişim Yayınları’ndan çıktı. 1970’li yılların ortasından başlayarak, tekstil zengini Basmacı ailesinin okumuş oğulları Kemal ile uzak akrabaları, yoksul Keskin ailesinin 18 yaşındaki güzel kızı Füsun arasındaki aşkın yıllar içindeki seyri anlatılıyor. Piyasaya çıktıktan sonraki ilk üç günde en çok satanlar listesinde birinci sıraya yerleşti. İngiliz Financial Times gazetesi, kitabı James Joyce’un ‘Ulysses’i, Tolstoy’un ‘Anna Karenina’sı ve Nabokov’un ‘Lolita’sına benzetti. Pamuk, kitaptan esinlenerek, İstanbul Çukurcuma’daki 1897 yapımı üç katlı tarihi bir binada müze de kurdu.

İMKÂNSIZIN ŞARKISI

Murakami’yi dünyaya tanıttı

Bir yolculuk sırasında Beatles’ın ‘Norwegian Wood’ adlı parçasını duyan Toru, Tokyo’da geçirdiği üniversite yıllarına döner. En yakın arkadaşının intihar edişi, onun kız arkadaşıyla yakınlaşması, araya giren zorunlu ayrılık ve yeni bir kız arkadaş... Haruki Murakami’nin romanı, yazarı dünyaya tanıtan roman olarak anılıyor. 2010’da sinema uyarlaması da yapıldı. Roman Türkçeye 2004’te Doğan Kitap tarafından kazandırıldı.

ADINLA ÇAĞIR BENİ

Beklenmedik anda gelen aşk

Amerikalı yazar André Acıman’ın, 2007’de yayımlanan ilk romanı. 1980’lerin İtalya’sında, 17 yaşındaki bir Amerikan-İtalyan Yahudi çocuk ile 24 yaşındaki Amerikan Yahudi üniversite öğrencisi arasındaki aşkı anlatıyor. 20 yıla yayılan bir olay örgüsü var. 20. Lambda Edebiyat Ödülleri’nde, Genel Gey Kurgusu dalında ödül kazandı. Türkçeye 2016’da Sel Yayıncılık tarafından kazandırıldı. Sinema uyarlaması, bu yıl En İyi Film Oscar’na aday.

BİZİM BÜYÜK ÇARESİZLİĞİMİZ

Bir Ankara romansı

Barış Bıçakçı’nın, 2004’te İletişim Yayınları’ndan çıkan romanı, aynı kadına âşık olan Ankaralı iki yakın arkadaşın ‘büyük çaresizliğini’ anlatıyor. Ender ile Çetin, aynı evi paylaşan sıkı dostlardır. Ortak arkadaşları Fikret’in anne-babası trafik kazasında ölünce, aniden Almanya’ya dönmesi gerekir. Üniversitede okuyan kız kardeşi Nihal’i de giderken Ender ile Çetin’e emanet eder. Artık evde üç kişi vardır ve işler yavaş yavaş karışmaya başlar...

HAW

90’larda Güneydoğu’da...

Kemal Varol’un 2014’te İletişim Yayınları’ndan çıkan ikinci romanı Haw, aynı yıl Cevdet Kudret Roman Ödülü, 2017’de PEN Amerika Çeviri Destek Ödülü aldı. Kitap, 1990’lar Türkiyesinin karmaşık siyasi ortamını bir sokak köpeğinin gözünden anlatıyor. Kahramanımız Mikasa, Diyarbakır’da, Munzur Dağı’nın eteklerinde bir kasabada yaşıyor. Aşkı Melsa ise bir siyasi partinin ilçe teşkilatının ‘kahraman’ köpeği. Kemal Varol, zamanı aşan bir roman, hüzünlü bir edebiyat deneyimi sunuyor.

BENİ ASLA BIRAKMA

Aşk zamanı durdurabilir mi?

2017 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Kazuo Ishiguro’nun 2005’te yazdığı ‘Beni Asla Bırakma’, Time dergisi tarafından, İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine girdi. Eser, yıkıma götüreceğini bile bile kaderini kabullenenlere odaklanıyor. Yatılı okul Hailsham mezunu Kathy H.’nin, cevabını bulması gereken bir soru vardır: Sanat ve aşk zamanı durdurabilir mi? 2007’de Yapı Kredi Yayınları tarafından Türkçeye kazandırıldı. 2011’de aynı isimle sinemaya uyarlandı.

BENİM HÜZÜNLÜ OROSPULARIM

Ustanın son eseri

2014’te kaybettiğimiz Gabriel G. Márquez’in 2005’te yayımlanan son romanı. Kahramanı, yaşamı boyunca hiçbir kadınla parasını ödemeden sevişmemiş yaşlı bir gazeteci. 90. yaş gününde genelev patroniçesini arayıp el değmemiş bir genç kız ister. 14 yaşındaki Delgadina’yı seyretmekle yetinmek zorunda kalacak, kendisine böylesi bir oyun oynayan yazgısına boyun eğecek; o güne dek hiç tatmadığı bir aşk doğacaktır. Türkçe’ye Can Yayınları tarafından 2005’te kazandırıldı.

YARIN YAPAYALNIZ

Bir sopranonun anıları

Selim İleri’nin 2011’de yayımladığı romanı, soprano Handan Sarp’ın fırtınalar ve kalp ağrılarıyla savrulup giden hayatında iz sürüyor. Aşkın en çetinine sürüklenmiş iki insan var karşımızda. ‘Yarın Yapayalnız’, aşkta aykırı saydığımız pek çok duyguyu sil baştan dile getiriyor. Selim İleri’nin nice sınavlardan geçerek kanıtladığı incelik ve duyarlılıkla... Haziran 2014’te, İstanbul’daki Mixer Açık Depo’da adını ve ilhamını romandan alan bir sergi de açılmıştı.

YÜZBAŞININ OĞLU

Gürsel’in en pervasız eseri

Nedim Gürsel’in 2014’te Doğan Kitap’tan yayımladığı roman, 27 Mayıs’ın karanlık günlerinde yasak ve imkânsız bir aşkın hikâyesi. Galatasaray Lisesi’nde yatılı okuyan bir ergen. Lakabı Yüzbaşının Oğlu. Babası 27 Mayıs’ın karanlık atmosferinde ismi Asan Hasan’a çıkmış bir asker. Sıra arkadaşları Beyoğlu’nun batakhanelerinde cinselliği keşfederken o kendini yasak bir aşkın kucağında, en yakın arkadaşının annesinin kollarında buluyor... Gürsel’in en pervasız romanı.

SENDEN ÖNCE BEN

Bir kaza ile kesişen hayatlar

İngiliz romancı Jojo Moyes’in 2012’de yayımladığı ‘Senden Önce Ben’, beyazperdeye de uyarlandı. Hayatında her zaman küçük mutluluklar yakalamayı başaran Lou ile bir trafik kazası sonrası felçli kalan Will’in hikâyesi... Kitap, Will’in hayattan vazgeçme isteği ile Lou’nun hayata umutla bağlanması, aralarında oluşan duygusal bağ üzerine... 2013’te Pegasus Yayınları tarafından Türkçeye kazandırıldı. Yazar daha sonra ‘Senden Sonra Ben’ diye bir roman da kaleme aldı.

KİTAP ELEŞTİRMENLERİ, GAZETELERİN KİTAP EKLERİNİN EDİTÖRLERİ VE YAZARLARDAN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ

Mehmet Y. Yılmaz-Hürriyet yazarı

İhsan Yılmaz-Hürriyet kültür sanat müdürü

Erkan Aktuğ-Hürriyet Kitap-Sanat yayın yönetmeni

Sibel Oral-Gazeteci, yazar

Gülden Öktem-Milliyet Kitap editörü

Haluk Kalafat-Bianet Yayın Yönetmeni