Askerlikte yemin töreni ne zaman olur?

Kısa süre içerisinde askerlik görevlerini yerine getirmek için birliklerine teslim olacak olan erler ve acemi birliklerinde vatani hizmetlerini sürdüren askerlerin yakınları, yemin töreni tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, askerlerin yemin töreni ne zaman olur? İşte, birçok kişinin odağında yer alan konu hakkında detaylı bilgiler

ASKERLİKTE YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK?

Askerlikte yemin töreni, acemi birliğine katılım tarihinin ardından 3. hafta içerisinde gerçekleşmektedir. Bu tarih, 23 ila 26 gün arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

YEMİN TÖRENİ KAÇ SAAT SÜRMEKTEDİR?

Yemin töreni, programın durumuna göre değişmektedir. Tören içerisinde konuşmalar ve ödül programı dahil ortalama bir yemin töreni 1 saat sürmektedir. Fakat askerler için tören öncesi hazırlık ve programın tamamı 3-4 saati bulabilmektedir.

YEMİN TÖRENİ SONRASI İZİN VAR MI?

Yemin töreninin ardından yol izni bulunmaktadır. Asker, bu izne ilaveten 7 günlük dağıtım iznini de kullanarak bu izni kullanabilir.