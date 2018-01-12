Askerlik yerleri saat kaçta belli olacak? Şubat ayı 98/1 Askerlik yerleri sorgulama

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte askerlik yerlerini merak eden er adayları sabırsızlanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı’nın takvimine göre 98/1 askerlik yerleri bugün e- devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 98/1 Askerlik yerleri sorgulama sayfası ve sürece ilişkin merak edilen tüm detaylar!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya kitlenen adaylar, bir yandan da “e- devlet askerlik yeri sorgulama” sayfasını ziyaret ediyor. e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresine erişim sağlayan Yedek subay, kısa dönem ve uzun dönem er adayları, Milli Savunma Bakanlığı kısmından askerlik yerlerini sorgulayabilecekler

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 (bugün) tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabilecekler.

ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. .T. C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERLİK ALIM DUYURUSU



illi Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat 2018 98/1 celbi asker alımlarıyla ilgili duyuruyu resmi internet sitesi msb.gov.tr üzerinden paylaştı.



1-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.



2-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde;



a-) 1998 Doğumlu ve Bunalrla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2018 olanlar,

b-) Celp dönemi şubat 2018 olmadığı halde, Şubat 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,

c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4-) Şubat 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 12 Ocak – 31 Ocak 2018, (2) e-devlet üzerinden 12 – 25 Ocak 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart – 13 Mart 2018, (2) e-devlet üzerinden 01 – 08 Mart 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5-) Şubat 2018 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 31 Ocak 2018 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 13 Mart 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6-) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.



SOSYA MEDYAYA DA KONU OLDU



Er adayları, saat bilgisi olmaması nedeniyle sık sık online platformlardan veya sosyal medya üzerinden bilgi alış verişinde bulunuyor.



Mustafa Aslanmirza‏ @blog_aslanmirza

askerlik yeri ne zaman açıklanacak ya 12 Ocak demiştiniz? Açıklansın artık kahpeden değilde, meraktan öleceğiz...

Can Şahin‏ @Can_Ssahin

Sınav sonucu bekler gibi askerlik yerini bekliyoruz açıklayın da rahatlayalım artık



Sevgi Atmaca‏ @sevgiAtmaca25

Öğleden sonra bir evin bir oğlu olan aslan abimin askerlik yeri belli olacak. Içimde tarifsiz bir mutluluk var. Bizlere bu şerefi yaşatan Allah'a hamdolsun.

Burak Yenen‏ @YenenBurak

Ya şu askerlik yerlerini açıklar mısınız rica etsem?

ali erol‏ @aliieroll

Resmî açıklamaya göre bugün saat 10:30da askerlik yerleri belli olacaktı, henüz açıklanan bişey yok. Aldığım bir bilgiye göre öğlenden sonra 2 gibi açıklanacakmış.