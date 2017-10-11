Askerlik yeri sorgulama nereden yapılır? 97/4 askerlik yeri öğrenme

Askerlik yeri sorgulama işlemiyle birlikte 97/4 celp döneminde nerede askerlik yapacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor. Adaylar, kısa, uzun ve yedek subay olarak yapma şansını elde edecekleri askerlik hizmetlerini hangi il ve ilçede yapacakları detayı E-devlet üzerinden görüntülenebilecek. Peki, 97/4 askerlik yeri sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte, vatandaşların merak ettiği konu hakkında detaylı bilgiler

ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

97/4 celp döneminde askere gitmek isteyen gençler, başvurdukları vatani görev için yerlerin açıklanmasını bekliyor. Kasım ayı itibariyle celp altına alınacak bireyler, 13 Ekim tarihinde (Tarih değişkenlik gösterebilir) askere ne zaman gidebileceklerini öğrenebilecek.

Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak.

Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

ASKERLİK YERİ AÇIKLANDIĞINDA BURAYA TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ