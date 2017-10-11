Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Askerlik yeri sorgulama nereden yapılır? 97/4 askerlik yeri öğrenme

    Askerlik yeri sorgulama nereden yapılır? 97/4 askerlik yeri öğrenme

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 12:18 | Son Güncelleme:

    Askerlik yeri sorgulama işlemi ile 97/4 celp döneminde acemi ve usta birliklerini öğrenmek isteyen er adayları, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 97/4 askerlik yeri öğrenme işlemi aracılığıyla vatani görevini nerede, hangi ilde yapacağını görecek olan gençler, uzun, kısa ve yedek subay alanlarındaki askerlik durumlarını öğrenebilecek. Peki, 97/4 askerlik yeri sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, detaylı bilgiler

    Askerlik yeri sorgulama işlemiyle birlikte 97/4 celp döneminde nerede askerlik yapacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor. Adaylar, kısa, uzun ve yedek subay olarak yapma şansını elde edecekleri askerlik hizmetlerini hangi il ve ilçede yapacakları detayı E-devlet üzerinden görüntülenebilecek. Peki, 97/4 askerlik yeri sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte, vatandaşların merak ettiği konu hakkında detaylı bilgiler

    ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    97/4 celp döneminde askere gitmek isteyen gençler, başvurdukları vatani görev için yerlerin açıklanmasını bekliyor. Kasım ayı itibariyle celp altına alınacak bireyler, 13 Ekim tarihinde (Tarih değişkenlik gösterebilir) askere ne zaman gidebileceklerini öğrenebilecek.

    Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

    T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak.

    Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

    Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

    Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

    ASKERLİK YERİ AÇIKLANDIĞINDA BURAYA TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

    Etiketler: askerlik , askerlik yeri , askerlik yeri sorgulama , 97/4
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri