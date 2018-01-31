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    Askerlik şubesi çalışma saatleri 2018 - Askerlik şubesi kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 17:00 | Son Güncelleme:

    Askerlik şubesi ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Askerlik şubesinin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Askerlik şubesi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Askerlik Şubesi, Milli Savunma Bakanlığı Asker alma (ASAL) Teşkilatının en küçük birimidir. 1886 yılından itibaren Kolordularda asker alma faaliyetlerini yürütecek riyaset kalemleri ve bunlara bağlı tümen seviyesinde kalemler kurulmuş, bu kalemlere bağlı olarak ülkeye dağılmış askerlik şubeleri kurulmuştur.

    Askerlik şubesi çalışma saatleri 2018 - Askerlik şubesi kaçta kapanıyor/açılıyor

    1927 yılında Asal Teşkilatının temeli atılmıştır. 1927-1949 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıyken, 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 1970 yılından günümüze kadar ise tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmışlardır.

    Asker alma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır.

    Askerlik şubesi çalışma saatleri 2018 - Askerlik şubesi kaçta kapanıyor/açılıyor

    Askerlik şubeleri, 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

    Asker Alma Dairesi Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar ANKARA / TÜRKİYE adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 312 402 6100 numaralı telefonla da ulaşabilirsiniz.

    Etiketler: askerlik şubesi , çalışma saatleri , Milli Savunma Bakanlığı , Asker , kurum , asker alma , adres , iletişim bilgileri , son dakika
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