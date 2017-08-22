Askerin ölümüne ceza yürüyüşü yol açmış

OLAYLA ilgili olarak Alman Federal Silahlı Kuvvetleri’nin sunduğu raporda, söz konusu askerin ceza yürüyüşü sonrası kan zehirlenmesi nedeniyle öldüğü bildirildi. Raporda söz konusu eğitimlerde normal prosedürün dışına çıkıldığı ifade edildi. Başka bir askerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen raporda diğer 11 askerin de vücutlarında yaralanmalar meydana geldiği ve tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Alman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Markus Grübel, böyle bir davranışın kabul edilemez olduğunu belirterek, askerin ölümüne neden olanların mutlaka ceza alması gerektiğini vurguladı. Olayın yaşandığı gün görevli olan rütbeli askerlerin sorgusu devam ediyor. Askeri gizlilik nedeniyle ölen askerin yaşı veya menşei hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Alman Federal Silahlı Kuvvetleri, bazı askerlerin uyuşturucu kullandığı yönünde basında yer alan haberleri de reddetti.