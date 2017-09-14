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    Hürriyet >Gündem>Askeri sevkiyat tam gaz!

    Askeri sevkiyat tam gaz!

    İHA
    14.09.2017 - 19:01 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 19:01

    Hatay’ın Suriye sınırındaki karakollara 4 obüs ve asker sevkiyatı yapıldı.

    Türkiye'nin, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin'e müdahalesi konuşulurken, Afrin sınırının sıfır noktasındaki hudut karakollarına topçu bataryaları ile komando birlikleri sevk ediliyor.

    Son birkaç aydır Suriye sınırına yapılan mühimmat sevkiyatlarının yanında bugün akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesinde personel takviyesi ve 4 obüs Suriye sınırına sevk edildi.

    Kent merkezinden geçen tırlar üzerindeki obüsler, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına konuşlandırıldığı öğrenildi.

    Suriye sınırına topçu bataryası ile komando birliği sevkiSuriye sınırına topçu bataryası ile komando birliği sevki

    Etiketler: hatay , sevkiyat , obüs , asker
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