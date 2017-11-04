Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Askeri savunma araçları tasarlanacak

Askeri savunma araçları tasarlanacak

Hürriyet Haber
04.11.2017 - 21:00 | Son Güncelleme:

SAVUNMA Sanayi Müsteşarlığı (SSM), insansız ve otonom araçların savunma alanında kullanılabilmesi için tasarım yarışmasını duyurdu. ‘ROBOİK’ adındaki insansız ve otonom kara araçlarının geliştirilmesi için düzenlenen tasarım yarışmasında 3 boyutlu (3D) model tasarım ve serbest çizim olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Söz konusu yarışmayla SSM, ileri düzey teknolojiler kullanılarak hem iç güvenlik hem de askeri alanda operasyonel kabiliyetlerin arttırılmasına, hata payının düşürülmesine, olası personel zayiatlarının önüne geçilmesine veya asgari seviyeye düşürülmesine katkı sağlayacak insansız sistemlerin tasarlanması amacı taşıyor.

Tasarımcılardan küçük, orta ve tam olarak belirlenmiş üç farklı ölçekten biri veya birden fazlası için çalışma yapmaları bekleniyor. Böylece, ister 3 boyutlu model kategorisinde, ister serbest çizim kategorisinde ya da her ikisinde tasarım yaparak katılımcılara birden fazla proje ile sunum imkanı veriliyor. Yarışmaya, 18 yaşını geçmiş Türk ve yabancı tasarımcılar katılabilecek. Yarışmada ayrıca üç boyut kategorisinde birinci olacak tasarımcıya 100 bin TL ödül verilirken, serbest çizim kategorisinde birinci olarak seçilecek tasarımcı ise 30 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Son katılım tarihinin 15 Kasım 2017 olacağı yarışmanın sonuçları 12 Aralık 2017’de düzenlenecek törenle açıklanacak. Katılım koşulları ile ilgili detaylı bilgiler http://roboik.ssm.gov.tr adresinde yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre araştırmacı-sanayici-kullanıcı üçlüsünün etkileşimiyle gerçekleştirilecek yarışmayla, üniversitelerin Ar-Ge merkezlerinin savunma sanayisine ilgilerinin arttırılması hedefleniyor. Ayrıca, yarışmanın insansız hava, su altı ve su üstü araçlarıyla ilgili formatlarının da yıl içinde duyurularak 2018 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Etiketler: gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri