Askeri savunma araçları tasarlanacak

Tasarımcılardan küçük, orta ve tam olarak belirlenmiş üç farklı ölçekten biri veya birden fazlası için çalışma yapmaları bekleniyor. Böylece, ister 3 boyutlu model kategorisinde, ister serbest çizim kategorisinde ya da her ikisinde tasarım yaparak katılımcılara birden fazla proje ile sunum imkanı veriliyor. Yarışmaya, 18 yaşını geçmiş Türk ve yabancı tasarımcılar katılabilecek. Yarışmada ayrıca üç boyut kategorisinde birinci olacak tasarımcıya 100 bin TL ödül verilirken, serbest çizim kategorisinde birinci olarak seçilecek tasarımcı ise 30 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Son katılım tarihinin 15 Kasım 2017 olacağı yarışmanın sonuçları 12 Aralık 2017’de düzenlenecek törenle açıklanacak. Katılım koşulları ile ilgili detaylı bilgiler http://roboik.ssm.gov.tr adresinde yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre araştırmacı-sanayici-kullanıcı üçlüsünün etkileşimiyle gerçekleştirilecek yarışmayla, üniversitelerin Ar-Ge merkezlerinin savunma sanayisine ilgilerinin arttırılması hedefleniyor. Ayrıca, yarışmanın insansız hava, su altı ve su üstü araçlarıyla ilgili formatlarının da yıl içinde duyurularak 2018 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.