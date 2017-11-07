Askeri pist bombalanırken asker yakınlarının markette yaşadığı panik kamerada

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına, o gün kayıt yapan Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kameralarının görüntüleri de girdi. Lojmanlar bölgesindeki marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 16 Temmuz sabahı saat 10.00 sıralarında alışveriş yapan asker ve yakınları görülüyor. Alışveriş yapanların panik halinde bol miktarda ekmek ve su aldıkları görüntülere yansıyor.





Bu sırada darbecilerin üsten kalkışını önlemek için, Eskişehir'den kalkan jetler pisti bombalıyor ve jet seslerinin ardından patlama sesi duyuluyor. Güvenlik taburundan oldukları tahmin edilen bazı askerler markette bulunanların yere yatmasını istiyor. Herkes korku ve panik halinde yere yatıyor. Daha sonra bir asker, "Pist bombalanıyor, bizim her şeyden haberimiz var. Panik yapmayın" diye sesleniyor. Askerler markette bulunanları güvenli bir şekilde dışarı çıkartıyor. Korku ve panik için kaçışan asker yakınlarından bazılarının tekrar markete girip hızla bir şeyler almaya çalıştıkları görüntülere yansıyor.

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