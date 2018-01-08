Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Askeri öğrenci aday belirleme sınavı ne zaman yapılacak?

    Askeri öğrenci aday belirleme sınavı ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 12:33 | Son Güncelleme:

    TSK'ya dışarıdan alınacak personelle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,askeri öğrenci aday belirleme sınavının 18 Mart 2018'de yapılacağını söyledi

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bu yıl askeri okullara öğrenci alımında uygulanacak sınav sistemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Askeri öğrenci aday belirleme sınavının 18 Mart 2018'de yapılacağını belirten Bakan Canikli, başvuruların yarın başlayacağı müjdesini verdi.

    Canikli, dış kaynaktan acil ihtiyacın karşılanması amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığı için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 Astsubay yetiştirilmesinin planlandığını açıkladı.

    Etiketler: Askeri öğrenci aday belirleme sınavı , asker
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri