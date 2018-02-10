'Askeri müdahale futbol maçına benzemez'

"Bu kardeşiniz ablanız, en uzun, 50 kilometrelik kara harekâtının ardında imzası olan kişidir. Siz o zamanlar, davulla zurnayla Mehmetçikleri afişe ederek, komutanları afişe ederek o günlerin İçişleri Bakanı olarak, övündüğümüzü duydunuz mu, duymadınız. Çünkü askeri müdahaleler ciddidir, ciddiye alınmalıdır. Futbol maçına benzemez, AK Parti’nin Genel Başkanı muhtarlara konuşuyor, diyor ki 'Daha yeni ısınmaya başladık, yolun başındayız.' Utanın utanın, futbol oynamıyorsunuz. Mehmetçiğin, ana kuzularının, sizin düşürdüğünüz çukurdan Türkiye'yi çıkartmak için canıyla, kanıyla mücadele ettiğinin farkında değilsiniz. '20-25 şehidimiz var' dedi. Kardeşim ayıp ayıp, bahsettiğin 5 kişi, insan, can, hayat. Kimi kadının eşi, kimi bebeğin babası, kimi annenin yavrusu."