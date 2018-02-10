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    'Askeri müdahale futbol maçına benzemez'

    Ramazan ÇETİN / DHA
    10.02.2018 - 23:04 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin'e yönelik ‘Zeytin Dalı’ harekâtına katılan askerlerin davul ve zurnayla afişe edilerek gönderildiğini belirterek, “Askeri müdahaleler ciddidir, ciddiye alınmalıdır. Futbol maçına benzemez” dedi. Denizli’de partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılan Akşener özetle şöyle dedi:

    "Bu kardeşiniz ablanız, en uzun, 50 kilometrelik kara harekâtının ardında imzası olan kişidir. Siz o zamanlar, davulla zurnayla Mehmetçikleri afişe ederek, komutanları afişe ederek o günlerin İçişleri Bakanı olarak, övündüğümüzü duydunuz mu, duymadınız. Çünkü askeri müdahaleler ciddidir, ciddiye alınmalıdır. Futbol maçına benzemez, AK Parti’nin Genel Başkanı muhtarlara konuşuyor, diyor ki 'Daha yeni ısınmaya başladık, yolun başındayız.' Utanın utanın, futbol oynamıyorsunuz. Mehmetçiğin, ana kuzularının, sizin düşürdüğünüz çukurdan Türkiye'yi çıkartmak için canıyla, kanıyla mücadele ettiğinin farkında değilsiniz. '20-25 şehidimiz var' dedi. Kardeşim ayıp ayıp, bahsettiğin 5 kişi, insan, can, hayat. Kimi kadının eşi, kimi bebeğin babası, kimi annenin yavrusu." 

    Etiketler: Meral Akşener , iyi parti , gazetehaberleri , son dakika
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