Askeri hakimden konsomatrise inanılmaz 'tokat'

İzmir'de kendini terör savcısı ve bekar olarak tanıttığı öne sürülen askeri hakim Y.M.K'nin bir gece kulübünde tanıştığı, trafik kazası nedeniyle yüzünden yaralı konsomatris Ç.T'yi "Sigorta şirketinden paranı alabilirsin" diyerek dolandırdığı öne sürüldü. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen davada hakimin Ç.T'ye kuzeni olarak tanıştırdığı eşi İ.K'ye vekalet verdirttiği, İ.K'nin de sigortadan aldığı 30 bin lirayı kendi üzerine çektiği iddia edildi. Hakim Y.M.K. olayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından açığa alınırken, eşi ve kendisinin daha önceden de yakın arkadaşları Dr. H.Y'yi boşanma davasında tedbir parası adı altında 142 bin lira dolandırdığı, bu olaydan da haklarında dava açıldığı öğrenildi. Öte yandan Ç.T'nin müdafiliğini üstlenen avukat Sevda Damla Ürgen Y.M.K'nin güven verip Ç.T'yi dolandırdığını söyleyerek, "Şu an Y.M.K. açığa alınmış olup yargılanıyor. Eşi İ.K. hakkındaki soruşturma halen devam ediyor. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

'EVLENMEK İSTİYORUM'

Pes dedirten olay 2015 yılında İzmir'de bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre İzmir'de bir gece kulübüne arkadaşı H.Y. ile eğlenmeye giden askeri hakim Y.M.K. burada tanıştığı konsomatris Ç.T. ile arkadaş oldu. Ç.T'ye kendini İzmir Adliyesi'nde terör savcısı ve bekar olarak tanıtan Y.M.K, konsomatrisle samimiyeti ilerletip dostluk kurdu. İkili gece kulübü dışında da ortak arkadaş gruplarıyla görüşmeye başladı. İkilinin aralarındaki arkadaşlık o kadar ileri gitti ki Y.M.K. Ç.T'ye "Beni birkaç arkadaşınla tanıştır. Evlenmek istiyorum" dediği öne sürüldü.

VEKALET VERDİ

2015 yılında gece kulübüne beraberinde doktor arkadaşı H.Y. ile birlikte gelen Y.M.K. daha önceden geçirdiği trafik kazası nedeniyle yüzünden yaralı olan ve yüzde 5 görme kaybı bulunan Ç.T'ye, "Kanka bu geçirdiğin kaza nedeniyle sigortadan paranı aldın mı?" diye soru sordu. Bunun üzerine Ç.T. "Hayır almadım" yanıtını verince Y.M.K. genç kadının sigortadan parasını alabileceğini, kuzeninin avukat olduğunu ve isterse sigortadan parasını alabilmesi için kuzenine vekalet verebileceğini söyledi. Bunun üzerine Ç.T. Y.M.K'nin teklifini kabul ederek kuzeni diye tanıttığı İ.K'ye vekalet verdi.

ASLINDA EŞİYMİŞ

Ancak Ç.T. aradan geçen zaman içerisinde yüz yüze hiç görüşmediği İ.K'ye bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine Y.M.K'ye sigortadan para alıp almadığını sordu. Y.M.K. ise kuzeninin sigortayla görüşme halinde olduğunu belirterek Ç.T'ye beklemesi gerektiğini söyledi. Fakat Ç.T. iddiaya göre bu sefer de Y.M.K'ye ulaşamamaya başladı. Y.M.K'nin telefonuna çıkmaması üzerine, Y.M.K'nin tanıştırdığı doktor arkadaşı H.Y'yi arayan Ç.T, "Sigortadan paramı alamadım. Y.M.K'nin kuzenine vekalet vermiştim. Ancak paramı bir türlü alamadım" dedi. Bunun üzerine Y.M.K'nin kuzeninin adını soran H.Y. Ç.T'ye, hakimin kuzeni olarak tanıştırdığı kişinin aslında eşi olduğunu söyledi.

PARAYI ÇOKTAN ÇEKMİŞLER

Ç.T. ortak arkadaşları H.Y'den Y.M.K. hakkındaki gerçekleri öğrendikten sonra sigorta şirketini aradı. Sigorta şirketi avukat İ.K. ile anlaşıldığını ve avukat hesabına 2016 Şubat ayında 30 bin liranın yatırıldığını söyledi. Yapılan incelemelerde de İstanbul Büyükçekmece'de bürosu olan avukat İ.K'nin, Ç.T'nin paralarını zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Elinde banka dekontuyla İ.K'ye ulaşan Ç.T. ise aldığı cevap karşısında şok oldu. Parasını isteyen Ç.T'ye İ.K. iddiaya göre, "O kadar işine koşturdum. Benim avukat ücretim ne olacak?" diyerek parayı vermeyi reddetti. Bunun yanı sıra hakim Y.M.K'nin İstanbul'da bulunan eşi İ.K'nin avukatlık bürosunda kendini başka bir isimle avukat olarak tanıttığı ve burada da belli dava dosyalarını takip ettiği öne sürüldü.

DOKTORU DA DOLANDIRMIŞLAR

Hakim Y.M.K'nin, eşi İ.K. ile birlikte doktor arkadaşı H.Y'yi de dolandırdığı öne sürüldü. Y.M.K'nin eşinden boşanmak isteyen H.Y'den mahkeme tedbiri için 142 bin lira para istediği, H.Y'nin bu parayı yatırdığı öğrenildi. Ancak H.Y. konuyu araştırdığında tedbir masrafının sadece 20 bin lira olduğunu görünce avukat İ.K. hakkında davacı oldu. Konu hakkında İ.K. hakkında soruşturma sürerken H.Y. 142 bin lira dışında kendinden daha önce 50 bin lira borç alan ancak geri vermeyen Y.M.K. hakkında da icra davası açtı. Yeni Asır