Askeri dalgıçlar arıyor

Gemiden alınan SOS sinyalinin ardından bölgeye kurtarma ekipleri gönderilmişti.Geminin filikası ön bölümü suya batmış halde, can yelekleri de su yüzeyindeydi, ancak Süvari Refik Telci, İkinci Kaptan Cüneyd Yedican, Başmakinist Ali Doğan, İkinci Makinist Hüsamettin Yazıcı, usta gemiciler Mert İlkmen ve Nihat Küçük, gemici Nedim Alicem, yağcılar Sabri Yıldırım ve Engin Selçuk ile aşçı Vedat Odabaşı ve Aşkın Küçük‘ten iz yoktu. Kurtarma ekipleri önceki gün kayıp denizcileri aradı, ancak bir sonuç alınamadı.



Uzmanlara göre geminin battığı gece hava rüzgârsız, deniz de dalgasızdı. Tüm bu ihtimaller geminin şaft bölümünden hızla su aldığı ya da kırılma sonucu battığını gösteriyor. Yapılan çalışmalarda personelin 3’ünün geminin köprü üstünde, diğer personelin ise ambar ya da makine dairesinde olduğu tespit edildi. Gemiye yükleme yapan RodaPort Limanı, yüklemenin uluslararası standartlara göre yapıldığını açıkladı.



