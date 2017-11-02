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    Askeri dalgıçlar arıyor

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    02.11.2017 - 21:04 | Son Güncelleme:

    ŞİLE açıklarında 1 Kasım’da sabaha karşı batan 78 metrelik Bilal Bal isimli yük gemisinin 11 kayıp personeli, askeri dalgıçlar tarafından aranıyor. Personelin tamamının, geminin aniden batması nedeniyle bulundukları yerleri terk edemedikleri ve geminin içinde kaldıkları tahmin ediliyor.

    Gemiden alınan SOS sinyalinin ardından bölgeye kurtarma ekipleri gönderilmişti.Geminin filikası ön bölümü suya batmış halde, can yelekleri de su yüzeyindeydi, ancak Süvari Refik Telci, İkinci Kaptan Cüneyd Yedican, Başmakinist Ali Doğan, İkinci Makinist Hüsamettin Yazıcı, usta gemiciler Mert İlkmen ve Nihat Küçük, gemici Nedim Alicem, yağcılar Sabri Yıldırım ve Engin Selçuk ile aşçı Vedat Odabaşı ve Aşkın Küçük‘ten iz yoktu. Kurtarma ekipleri önceki gün kayıp denizcileri aradı, ancak bir sonuç alınamadı.

    Uzmanlara göre geminin battığı gece hava rüzgârsız, deniz de dalgasızdı. Tüm bu ihtimaller geminin şaft bölümünden hızla su aldığı ya da kırılma sonucu battığını gösteriyor. Yapılan çalışmalarda personelin 3’ünün geminin köprü üstünde, diğer personelin ise ambar ya da makine dairesinde olduğu tespit edildi. Gemiye yükleme yapan RodaPort Limanı, yüklemenin uluslararası standartlara göre yapıldığını açıkladı.

    Etiketler: gemi battı , arama kurtarma çalışmaları , gazetehaberleri
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