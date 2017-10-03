Askeri alanda İran’la yeni dönem mesajları

Benzer yönde mesajın Akar’dan da gelmesi, askeri kulislerde, iki ülkenin askeri alanda ilişkilerini derinleştirmeye yönelik adımlar olarak değerlendirildi. Güvenlik kaynakları, hem Ruhani hem de Akar’ın IKBY’nin bağımsızlık referandumunu ima ederek özellikle ‘bölgesel tehditlere’ vurgu yapmasına işaret ettiler. Türkiye ve İran’ın, toprak bütünlüklerini tehlikeye sokacak gelişmeler durumunda askeri alanda da ortak tutum takınmayı gündemlerine alabileceği savunuldu. Ruhani’nin, “Askeri ve savunma alanında iyi ilişkileri geliştirmek için çalışmalıyız” sözlerine dikkat çektiler. Ruhani’nin ‘tecrübe paylaşımı’ ifadesi de, iki ülke arasındaki üst düzey askeri temasların sıklaşmasını istediği şeklinde değerlendirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın İran Genelkurmayı’nda katıldığı ve Kuzey Irak referandumunun görüşüldüğü toplantıda önemli bir detay dikkat çekti. Toplantıda, ekrana “Allah yolunda sefere çıkmanın” emredildiği Tevbe Sûresi’nin 38 ve 39’uncu ayetleri yansıtıldı.