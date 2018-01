Askere temiz gıda protokolü

Bakliyattan ete, incirden ayçiçek yağına kadar askerin ihtiyacı olan birçok ürün kooperatif ve birliklerden alınabilecek. ‘Gıda maddeleri tedariki’ protokolü, bugün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba arasında imzalanacak. Protokolün başlıca ayağını Et ve Süt Kurumu oluşturacak. Et ve Süt Kurumu et, tavuk but, sucuk, sosis gibi, TSK’nın ihtiyacı olan et ve et ürünlerini temin edecek. Toprak Mahsulleri Ofisi de bugün imzalanacak protokole dahil olacak. Ancak şu an için TMO’nun TSK’ya herhangi bir ürün vermesi öngörülmüyor. Bunun dışında TSK, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden bakliyat, ÇAYKUR’dan çay, TARİŞ’ten kuru meyveler, Marmarabirlik’ten zeytin, Trakyabirlik’ten ayçiçek yağı, Pankobirlik’ten şeker ürünlerini temin edebilecek. Yetkililer, protokolle TSK’nın bu ürünleri dışarıdan almasının önünün de kapatılmadığına dikkat çekerken “İsterse birliklerden, isterse de özel sektörden temin edebilecek” diyor.