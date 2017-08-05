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    Askere saldırı hazırlığındaki PKK'lılar şoka girdi

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 13:09Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 14:20

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, topçu atışlarıyla etkisiz hale getirildi.

    Genelkurmay Başkanlığından dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

    Buna göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinde hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist topçu atışlarıyla etkisiz hale getirildi.

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen arazi aramalarında bir el yapımı patlayıcı, Van'ın Çaldıran ilçesinde de bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi aramasında 42 kilogram kalsiyum karbonat karışımı yanıcı ve patlayıcı madde ele geçirildi.

    Askere saldırı hazırlığındaki PKKlılar şoka girdi

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    Etiketler: son dakika , haber , pkk , terör , terörist , operasyon
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