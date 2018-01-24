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    Askere giderken alınacaklar nelerdir?

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 14:26 | Son Güncelleme:

    Askere giderken alınacaklar, kısa, uzun ve yedek subay olarak vatani görevlerini yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Askere gitmeden önce kentlerindeki askeri malzeme satan iş yerlerinden malzeme satın alacak olan gençler, konuyla ilgili araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, askere giderken alınacaklar arasında neler yer alıyor? İşte, bazı tüyolar

    Askere giderken götürülmesi gereken malzemeler, gençler tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, askere giderken traş bıçağı, losyon ve saat gibi ayrıntıların dışında neler bulundurma iyi olacak? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı askere giderken alınacaklar hakkında detaylı bilgiler

    ASKERE GİDERKEN ALINACAKLAR NELERDİR?

    *Askere giderken götürülecek malzemeler, döneme göre değişkenlik arz etmektedir. Kış dönemi için içlik ve boyunluk gibi ayrıntılara dikkat etmek gerektiği gibi yaz döneminde bu detaylara ihtiyaç olmayacaktır. İşte, sizler için derlediğimiz askere giderken götürülmesi gereken malzemeler listesi;

    *Ortopedik tabanlık ve Vatka: Ayaklarınızın botlarda nasırlanmasını istemiyorsanız ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Bu tabanlığı kullanmadığınız takdirde ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır. Vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.

    *Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan: Bu cüzdan, askerlik görevinizi sürdürürken değerli eşyalarınızı kaybetmemeniz için önem arz etmektedir. Usta birliğinde buna ihtiyaç duymayabilirsiniz.

    *Banyo Malzemeleri: Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu gibi bazı gereçler girişte verilse de, bu ürünlerin dağıtımında sürecin sarkması durumunu göz önünde bulundurarak yedek havlu bulundurmanızda fayda olacaktır.

    *Kişisel Bakım Malzemeleri: Tırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri..

    *El ve Yüz İçin Vücut Kremi: Askerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.

    *İçlik: Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

    *Saat: Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.

    *Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti: Ankesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir. 2015'te hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız aracılığıyla kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.

    *Askılık

    *Islak Mendil ve Selpak

    *Yara bandı ve Kulak tıkacı

    Etiketler: asker , askerlik malzemeleri , askere giderken malzemeler , son dakika
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