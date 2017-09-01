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    Askere 'En büyük Türk kim' diye sordu, bakın ne yanıt aldı

    İHA
    01.09.2017 - 16:54 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 17:06

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret ederek bölgede inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bölgedeki askeri personel ile bayramlaşan Akar, başta PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret ederek, bölgede inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar, Dergah Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Akar, daha sonra Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti. Burada dua eden ve askeri personel ile bayramlaşan Akar, askerlerle tokalaşarak bayram hediyesi verdi.

    Akar, sınır nöbeti tutan bir askerden türbenin karşısındaki bölge hakkında bilgi aldı. Askere, sınırın karşısındaki terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölgede kaç terörist olduğunu soran Akar, "Şu anda 5 kişi gözetleme yapıyor. Daha önce daha kalabalıklardı, 20 kişi bulunuyordu. Güneybatı istikametindeki Kobani'ye doğru gidiyorlar, değişim yapıyorlar." karşılığını aldı. Asker, Akar'ın nöbet sistemine yönelik sorusu üzerine de gün batımında aşağı indiğini, güneş doğumunda da tekrar döndüğünü anlattı. Bu arada Suriye sınırının karşısındaki bölgede oyun oynayan çocuklar da görüntülere yansıdı.

    Orgeneral Akar, bölgedeki birlikleri denetimi esnasında tank içerisinde nöbet tutan bir askerle de sohbet etti. Akar, yeni doğmuş bir bebeği olduğunu anlatan askere, "Gözün aydın. Gece uyutmuyor değil mi? 'Nöbetim var' diye evden kaçıyorsun." esprisini yaptı. Malatyalı olduğunu öğrendiği askere "Malatya'daki en büyük Türk kim?" diye soran Akar, "İsmet İnönü" karşılığını aldı. Bunun üzerinde askere Malatya'daki ikinci büyük Türk'ün kim olduğunu soran Akar'a asker "Turgut Özal" olduğunu söyledi.

    Asker, Malatya'daki üçüncü büyük Türk'ün de Battal Gazi olduğunu ifade etti. "Peki dördüncüsü kim?" diyen Akar, askerden yanıt alamayınca, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel olduğunu belirtti. Akar, daha sonra "Entegre Sınır Güvenliği Sistemi"ne ilişkin bilgi aldı. Akar'a ziyaretlerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel de eşlik etti.

     

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    Etiketler: malatya , hulusi akar , asker , en büyük türk
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