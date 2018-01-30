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    Asker ziyareti yolunda facia! 7'si akrabaydı

    Behçet DALMAZ-Engin ERTÜRK/VAN, (DHA)-
    30.01.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

    VAN’ın Gürpınar ilçesinde asker ziyaretine gidenlerin içerisinde bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Kazada, 7’si akraba, 8 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Minibüs yolcularının Van’ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nden, Ağrı’ya asker ziyaretine gittikleri ifade edildi.

    Kaza, saat 08.00 sıralarında Van-Başkale karayolunun 70’inci kilometresinde meydana geldi. Van’dan yüklediği sebze ve meyveleri Hakkari’ye götüren Muzafefer Korkmaz yönetimindeki 65 EH 165 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Cevat Toprak yönetimindeki 65 EN 541 plakalı minibüsle çarpıştı.

    Kazada, minibüs sürücüsü Cevat Toprak ile yanındaki Cengiz Korkmaz, Cevdet Genco, Zübeyde Çanak ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi ile kamyon şoförü Muzaffer Korkmaz yaşamını yitirdi. Minibüste bulunan Zübeyde Çevir ile kamyonda bulunan Sinan Bayhan ise yaralandı.

    Asker ziyareti yolunda facia 7si akrabaydı


    Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye erleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla Van’daki hastanelere kaldırıldı.

    Asker ziyareti yolunda facia 7si akrabaydı

    Minibüs yolcularının Van’ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nden, Ağrı’ya asker ziyaretine gittikleri ifade edildi.

    Etiketler: trafik kazası , feci kaza , son dakika
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