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Asker zehirlenmelerinin önüne geçmek için protokol imzalanacak
Hürriyet Haber
02.01.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli beslenmesini sağlamak, yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında protokol imzalanacak.
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