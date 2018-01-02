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    Asker zehirlenmelerinin önüne geçmek için protokol imzalanacak

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerindeki erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli beslenmesini sağlamak, yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında protokol imzalanacak.

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    Etiketler: Son dakika , TSK , asker zehirlenmesi
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