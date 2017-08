Asker nerede görev verilirse gider yapar

FETÖ’DE DESTEK

“Ürdün, FETÖ iltisaklı tek okulu derhal kapatarak çalışanlarını da sınır dışı ederek ülkemize bu mücadelede güzel bir destek vermiştir. Ziyaretim vesilesiyle bu destekleri için başta kardeşim Ürdün Kralı Abdullah olmak üzere ilgili tüm Ürdün makamlarına bizzat teşekkür etme fırsatı bulacağım.

Türkiye ve Ürdün bölgesel krizlerden doğrudan etkilenen iki ülke. Türkiye gibi Ürdün de çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Biz nasıl 3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyorsak Ürdün de bu süreç içerisinde yaklaşık 1 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bu ülkenin yaşadığı sosyal, siyasal ve ekonomik zorlukları çok iyi anlıyoruz. Komşusu olduğumuz Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğüne büyük önem veriyoruz. Ürdün’ün de bizimle aynı endişeleri paylaştığını gayet iyi biliyoruz. Bu ziyaret vesilesiyle her iki ülkedeki gelişmeleri Kral Abdullah ile ele alma imkânı bulacağız. Ayrıca tüm İslam alemi bakımından büyük önem taşıyan Kudüs ve Haremi Şerif’teki son durumu değerlendireceğiz. Bir daha benzer tacizlerin, saldırı ve hak ihlallerinin yaşanmasını asla istemiyoruz. Kardeşim Kral Abdullah ile bu ziyaretim sırasında Filistin’e önümüzdeki dönem vereceğimiz desteğe ilişkin hususları da ele alacağız.

GÖREV SÜRESİ DE DOLDU

(Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın Çanakkale’deki 2. Kolordu Komutanlığı’na atanmasına ilişkin bir kırgınlığının olduğu söyleniyor. Bu görev değişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?) Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider orada görevini yapar. Şu an zaten Zekai Aksakallı’nın Özel Kuvvetler’deki görev süresi de doldu. Kaldı ki bu da aslında böyle bir süreyle de bağımlı olan bir şey değildir. Bu yaklaşan YAŞ (Yüksek Askeri Şûra) toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu’ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de orada bu görevini devam ettirecek.

İRAN’LA HAREKÂT

(Geçtiğimiz hafta İran Genelkurmay Başkanı Türkiye’deydi. Türkiye’nin de son zamanlarda özellikle Kandil’e ve Sincar’a harekât yapma planı olduğu biliniyor. Bu ziyarette buna yönelik bir karar alındığı belirtiliyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir?) Bu ziyarette sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak tehdit unsuru haline gelmiş olan bu terör örgütlerine karşı İran’la böyle bir müşterek hareketin yapılması her an gündemde. Bu dayanışma iki genelkurmay başkanı arasında görüşülmüş ve nasıl bir çalışma yürütülebilir, bunun diplomatik boyutu ne olabilir, bunların hepsini aramızda görüştük. Benim kabulümde de kendileriyle bunun daha geniş anlamda nasıl olması gerekir, bunları aramızda görüştük. Çalışmalar devam edecek. Çünkü PKK terör örgütünün İran’daki ayağı biliyorsunuz PJAK. Bu tehditler her iki ülkenin dayanışması halinde çok daha farklı bir şekilde, çok daha kısa bir zamanda bir neticeye ulaşır düşüncesinden hareketle bu çalışmaları yapıyoruz, yapacağız.”





‘KILIÇDAROĞLU’NA TUTUKLAMA’ YORUMU: BENİM GÜNDEMİMDE BÖYLE BİR ŞEY YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hürriyet Daily News gazetesine yaptığı “Tutuklanırsam CHP’nin muhalefet gücü artar” açıklamalarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Ben bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Yani Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor. Siz böyle bir şey duydunuz mu yargıdan falan filan böyle bir şey geldi mi size? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok.”

KRAL KARŞILAMASI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ürdün ziyaretinde Kral 2. Abdullah tarafından resmi törenle karşılandı. El Hüseyniye Sarayı’ndaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral 2. Abdullah’ın yerlerini almalarından sonra iki ülke milli marşları çalındı. Erdoğan ve Kral 2. Abdullah’ın, tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da hazır bulundu. Görüşmelerin ardından Erdoğan ve heyeti Türkiye’ye döndü. (AA)