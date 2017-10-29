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    Asker adayı gençlerin otomobille gezisi faciayla bitti

    Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
    29.10.2017 - 09:12 | Son Güncelleme:

    KAYSERİ’nin Pınarbaşı İlçesi’nde asker adayı gençlerin içerisinde bulunduğu iki otomobil, kavşakta kontrolsüz olarak yola çıkan TIR’ın altına girdi. Kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

    Kaza, Pınarbaşı-Malatya karayolu Şarkışla yol ayrımında meydana geldi. Pınarbaşı yönüne giden asker adayı gençlerin içerisinde bulunduğu, henüz sürücüleri belirlenemeyen 38 ST 655 ve 38 E 5115 plakalı otomobiller, kavşaktan kontrolsüz olarak yola çıkan Gürcü asıllı şoförün yönetimindeki GEPZ 810 plakalı TIR’a çarptı. Ortalığın kan gölüne döndüğü kazada otomobillerde bulunan Ferdi Aksu (20) ve Ömer Ekinci (20) yaşamını yitirdi, Savaş Uslu (21), Kurthan Aksu (18) ve Süleyman Ekinci (20) ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Asker adayı gençlerin otomobille gezisi faciayla bitti

    Aksu ve Ekinci’nin cesetleri otopsi için hastane morguna konurken, TIR’ın Gürcü asıllı şoförü ise gözaltına alındı.

    TOMARZA’DA KAZA: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

    Kayseri’nin Tomarza İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında ise 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kale ve Hacıpaşa mahalleleri arasında meydana gelen kazada, Bülent Taş yönetimindeki 38 TT 020 plakalı otomobil, Durdu Haser yönetimindeki 38 DR 046 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, sürücü Bülent Taş ağır yaralandı, yanındaki Mehmet Ali Tüfekçi ise öldü.

     

    Etiketler: asker uğurlaması
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