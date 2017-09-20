'Asker abi' şeması çözüldü

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 125 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Yeni Şafak gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Şüpheliler arasında firari mahrem imam Adil Öksüz'ün bir alt hiyerarşisinde bulunan generallerden sorumlu 'Saffet' kod Mustafa Küçükköse isimli 'Genel Müdür' gibi kilit isimler bulunuyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Konya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Konya merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon için bu sabah düğmeye basıldı. Savcılık ve emniyetin koordinesinde FETÖ’nün Konya Hava Üs Komutanlığında görevli 125 mahrem imamın kimlikleri deşifre edildi. Gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin 15'i gözaltına alınırken arama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin mahrem imam yapılanması içerisinde 'Genel Müdür, Müdür, Müdür Yardımcısı, öğretmen, Ümitçi, Ser Doktor, Doktor ve Şehir Dışı talebe Mesulü (ŞDT)' olarak görev aldıkları tespit edildi. Bu tespit ise 70'e yakın mahrem imam ve 200'e yakın askerin itirafları doğrultusunda elde edildi.

GENERALLERDEN SORUMLU

Gözaltı listesinin başında 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün bir alt hiyerarşisinde bulunan 'Saffet' kod isimli Mustafa Küçükköse bulunuyor. Küçükköse'nin FETÖ’nün Konya'daki görevli general üyelerinden sorumlu olduğu tespit edildi.

BİR MÜDÜR 5 MÜDÜR YARDIMCISI

Soruşturma çerçevesinde örgütün Konya Hava Üs Komutanlığında görevli mahrem imamların şeması çıkartıldı. Komutanlık'ta 'Müdür'e bağlı 5 müdür yardımcısı görev alıyor. 25 'Öğretmen' ise 5 'Müdür'e bağlı görev yapıyor. 25 'Öğretmen'in altında ise askeri öğrenciler yer alıyor.

ASKER ABİ YAPILANMASININ ŞEMASI

Emniyet ekipleri, örgütün mahrem asker abi yapılanmasının da şemasını çıkardı.

8 YIL BOYUNCA ASKERLERLE İLGİLENİYORLAR

Soruşturma kapsamında Şehir Dışı Talebe Mesulü (ŞDT) yapılanmasının şeması da çizildi. Örgütün bu üyeleri askeri lise ve harp okulu öğrencilerine 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen isimlerden oluşuyor. Bu şemanın en tepesinde ise İl Eğitim danışmanı, il talebe mesulü bulunuyor. 5 'Ser doktor' İl talebe mesulüne bağlı bulunurken, 20 'Doktor' ise ‘Ser doktor’ un altında görev alıyor. Bu tablonun bir altında ise ‘Şehir Dışı Talebe Mesulleri' yer alırken en alt şemada ise ‘Öğrenci’ler yer alıyor.