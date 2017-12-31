Aşk yok ki ayrılık olsun!

Özel hayatıyla ilgili son dönemde çıkan haberlere de cevap veren Hadise, “Ben bu beraberliği hiçbir zaman konfirme etmedim ki bir ayrılık olsun. İkincisi ben annemle alakalı ciddi bir sağlık konusu dışında işimi asla hiçbir şey için iptal etmem. Bu yıl ailemle vakit geçireceğim. Sanırım 7 yıldır ilk defa yılbaşında sahne almayacağım. Bu da benim için değişik olacak ve bunun heyecanını yaşıyorum. Evde olacağız. Sohbetler, yemekler yeni yılı karşılayacağız.” dedi.

YAZILAN RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL!

Sanatçıların yılbaşı sahnelerinden aldıkları rakamlarla ilgili olarak yapılan haberler sorulan Hadise, şunları söyledi: “Bu rakamlarla ilgili haberleri okurken gerçekten gülüyoruz. Bence bütün diğer arkadaşlarımız da gülüyordur çünkü böyle rakamlar yok. Yılbaşı ve bayramlar da tabii ki ailemizden uzak olduğumuz için aldığımız ücretlerden farklı alıyoruz ama bu yazılan rakamlar kesinlikle doğru değil. Böyle rakamlar olsa inanılmaz büyük sahneler kurulabilir. Sahnede sadece ben yokum bugün buraya sanırım 28 kişi benimle seyahat etti. Herkes evine ekmek parası götürüyor. Bu bir pasta ve bunu bölüyoruz.”