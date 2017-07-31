Hürriyet>Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>Aşk, yalan ve intikam üçgeni

Aşk, yalan ve intikam üçgeni

Kanal D’nin yeni dizisi “Meryem” yarın başlıyor. Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu ve Bestemsu Özdemir’in paylaştığı dizi, sevdiği adam uğruna işlemediği bir suçu üstlenen Meryem’in hikayesini ekrana taşıyacak.

Hürriyet Haber
31 Temmuz 2017 - 16:19:00

Kanal D’nin yeni dizisi “Meryem” için geri sayım başladı. Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu ve Bestemsu Özdemir’in rol aldığı dizi, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.
Yağmurlu bir gecede yaşanan kazanın insanların hayatını nasıl değiştirebileceğini gözler önüne serecek olan dizinin karakterleri ve genel hikayesi ise şöyle:
Sevdiği uğruna işlemediği bir suçu üstlenen Meryem, kariyer ve güç uğruna her şeyi yapabilecek savcı Oktay, âşık olduğu kadını kaybettikten sonra intikam hırsıyla gözü kararan Savaş...
Adalet adamı Oktay güce, gücün adamı Savaş adalete muhtaç ilerler bu yolda.
Her iki adamın günahlarının yükünü ise Meryem çeker...
Ta ki bu denkleme aşk dahil olup da adaleti getirene kadar!

Aşk, yalan ve intikam üçgeni

Derin Berker: Gözü kara bir aşık

Savaş’ın çocukluk arkadaşı... Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Aşk, yalan ve intikam üçgeni

Beliz Bilen: Vuslatı bekleyen gizli sevgili

Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı... Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi... Oktay’ın Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor.

Aşk, yalan ve intikam üçgeni

Savaş Sargun: İntikam için yaşıyor

Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada ölünce dünyası darmadağın oluyor. Artık hayattaki tek amacı intikam.

Aşk, yalan ve intikam üçgeni

Meryem Akça: Aşk uğruna hayatı karardı

Hikayenin en masum karakteri... Babası ve sevgilisi Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve sakin hayatı bir gecede altüst oluyor.

Aşk, yalan ve intikam üçgeni

Oktay Şahin: Savcının büyük yalanı

Meryem’in sevgilisi... Savcılık görevine başlamadan önceki gece bir kazaya karışıyor. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek biri.

Aşk, yalan ve intikam üçgeni

Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 16:24:12
Etiketler: Meryem , KANAL D , yeni dizi
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri