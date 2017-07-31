Aşk, yalan ve intikam üçgeni

Kanal D’nin yeni dizisi “Meryem” için geri sayım başladı. Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu ve Bestemsu Özdemir’in rol aldığı dizi, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.
Yağmurlu bir gecede yaşanan kazanın insanların hayatını nasıl değiştirebileceğini gözler önüne serecek olan dizinin karakterleri ve genel hikayesi ise şöyle:
Sevdiği uğruna işlemediği bir suçu üstlenen Meryem, kariyer ve güç uğruna her şeyi yapabilecek savcı Oktay, âşık olduğu kadını kaybettikten sonra intikam hırsıyla gözü kararan Savaş...
Adalet adamı Oktay güce, gücün adamı Savaş adalete muhtaç ilerler bu yolda.
Her iki adamın günahlarının yükünü ise Meryem çeker...
Ta ki bu denkleme aşk dahil olup da adaleti getirene kadar!
Derin Berker: Gözü kara bir aşık
Savaş’ın çocukluk arkadaşı... Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.
Beliz Bilen: Vuslatı bekleyen gizli sevgili
Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı... Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi... Oktay’ın Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor.
Savaş Sargun: İntikam için yaşıyor
Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada ölünce dünyası darmadağın oluyor. Artık hayattaki tek amacı intikam.
Meryem Akça: Aşk uğruna hayatı karardı
Hikayenin en masum karakteri... Babası ve sevgilisi Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve sakin hayatı bir gecede altüst oluyor.
Oktay Şahin: Savcının büyük yalanı
Meryem’in sevgilisi... Savcılık görevine başlamadan önceki gece bir kazaya karışıyor. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek biri.
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