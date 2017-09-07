Aşk ve Mavi yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Aşk ve Mavi’nin yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerini Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı paylaştığı Aşk ve Mavi’nin 33. bölüm fragmanı çarpıcı gelişmelerin ipucunu verdi. İkinci sezonun ilk tanıtımındaki görüntüler ‘Cemal öldü mü?’ sorularına neden oldu. Öte yandan bebeğini kaybeden Mavi ve Ali’nin üzüntüsü kalplere dokundu. İşte Aşk ve Mavi’nin yeni sezonundan detaylar!



İKİ YENİ İSİM



ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Aşk ve Mavi dizisinin kadrosu büyümeye devam ediyor. Yeni sezonda, Aşk ve Mavi’ye 2015 Best Model birincisi Yağmur Aydan’ın yanı sıra Kırgın Çiçekler’in fenomen karakteri Mesude’yi oynayan Derya Artemel dahil oldu. Aşk ve Mavi yeni isimleri ve yepyeni maceralarıyla 22 Eylül Cuma günü Atv ekranlarında olacak.

SEZON FİNALİ ÖZETİ



Ali, öğrendiği şeyler karşısında şaşkınlığa düşer. Ondan gerçeği saklayan Cemal'e karşı çok öfkeliydi. Ali'nin öğrendiği ve bunca yıl gizli saklı kalan her şey gün yüzüne çıkacak mı yoksa Cemal, bir kez daha gerçeği saklamanın bir yolunu buldu mu?