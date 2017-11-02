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Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanında tokat şoku

Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Aşk ve Mavi’nin 3 Kasım tarihli 39. bölümünde ortalık karışıyor. Ali ve Sinem arasındaki ilişkiden şüphelenen Mavi’den şaşırtıcı bir atak geliyor. İşte Aşk ve Mavi 39. bölüm fragmanı ve yeni bölümden ilk detaylar!

Hürriyet Haber
02.11.2017 - 17:38 | Son Güncelleme :

Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı çarpıcı gelişmelerin sinyalini verdi. Cemal’in kardeşinin suçunu üstlendiğini gösteren Aşk ve Mavi 39. bölüm fragmanına asıl damga vuran olay ise Mavi’nin attığı tokat oldu. Kıskançlık krizine giren Mavi, Ali’ye tokat atıyor. Peki, yeni bölümde başka neler yaşanacak? Cemal kardeşi için cezaevine mi girecek? Tüm bu sorular ve yanıtları Aşk ve Mavi’nin yarın akşamki bölümünde netlik kazanacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemal, Ayhan'ın cinayetini üstlenmiştir. Ali, Ayhan'ı öldürenin kendisi olduğunu söylese de kimse ona inanamaz. Faysal, Cemal'e karşı nefret doludur. Hem Ayhan'ı öldürmüş hem de kardeşi Gülay'ı hamile bırakmıştır. Mavi, Ali'yle Sinem arasında bir ilişki olduğundan şüphelenir. Ali'nin harcamalarını inceleyen Mavi, şüphesinde haklı olduğunu görür.

Etiketler: Aşk ve Mavi yeni bölüm , dizifragman
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