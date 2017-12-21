Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk ve Mavi'nin son bölümünde konağa yeniden dönen Pembe, yepyeni olayların içerisinde yer aldı. Konak içerisindeki dengeleri bozma adına elinden geleni ardında koymayan Pembe, Aşk ve Mavii yeni bölümünde Mavi'nin başını belaya soktu. Pembe'nin kurduğu tuzak sayesinde köşeye sıkışan Mavi'nin yaşayacakları önümüzdeki hafta belli olacak.

Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pembe, sonunda konağa geri dönmeyi başarmıştır. Başta Refika olmak üzere herkesi değiştiğine ikna eden Pembe'nin planı başkadır. Cemal, Ali'ye danışmadan şirket hisselerinin bir kısmını daha satar. Şirketi kaybetmekten korkan Ali, Cemal'e çok kızar. Kaan'ın Sevda'yı görmek üzere bağ evine gelmesi Safiye'yi çileden çıkarır.

Pembe'nin kurduğu tuzak sayesinde Kaan'ı Mavi'nin davet ettiğini sanır. Mavi'yi konakta zor günler beklemektedir.

GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Hasibe, konağın kapısına dayanan Faysal'ı sakinleştirir ve onu konaktan uzaklaştırır. Faysal, Hasibe ve Pembe'ye Göreçkiler'e karşı birlikte hareket etme teklifi yapar. Pembe, kabul etmek istese de Hasibe reddeder. Gülay belasını başlarından kovan Safiye ve Cemal yeniden evlenmeye karar veririler. Safiye, görkemli bir düğün hazırlığına girişirken Ali de Mavi için bir sürpriz planlar. Sefaletten bıkan Pembe konağa dönebilmek için Refika'nın tüm isteklerini kabul eder ve Hasibe'yi bir daha görmemek üzere terk eder.