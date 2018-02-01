Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanında kundaklama şoku

Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı yayınlandı, ilk ipuçları geldi. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Aşk ve Mavi 'nin 29 Ocak tarihli son bölümünde Göreçkiler, Refika'dan gelecek umutlu haberi beklerken, Cemal, annesinin tedavisi için gerekli parayı bulmaya çalışmaktadır. Mavi, bunu öğrenince yardımcı olmak ister ve Ali'nin çok kızacağı bir hamle yaptı. Ali, ailesini yeniden umutlandıracak bir iş girişiminde bulundu. Aile, mutlulukla yeni işi kutlarken Pembe, onlara bir darbe daha vurmaya karar verdi.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, dükkanın kundaklanmasından Faysal'ı sorumlu tutar. Adamın evine gider ve Faysal'a saldırır. Buna çok sinirlenen Faysal, Ali'yi içeri attıracak bir plan yapar. Pembe, İsmet'in Gülsüm'le gezip tozmasına çok bozulur. Ona hala aşık olduğunu anlar ve İsmet'e konağa dönmesi için bir teklif yapar. Mavi, Faysal'dan şikâyetini geri çekmesini istemek için otele gelir. Bu durumu öğrenen Ali, deliye döner.