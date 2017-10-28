Aşk ve Mavi son bölümün ardından 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Mavi'nin kaçırılması, başta Ali olmak üzere Göreçkileri perişan eder. Herkes Mavi'den gelecek haberi beklemektedir. Faysal, Göreçkilere bir adım daha yakınlaşmış, onların güvenini kazanmıştır. Hiç kimse onun ölen Ayhan'ın abisi olduğunu bilmemektedir. Demirhan'ın bebek arabasına bırakılan bir not üzerine Cemal, polise teslim olmaya karar verir.

Servet'in Fatma'ya bıraktığı not konakta büyük bir kargaşa yaratır. Fatma, bebeğinin yaşadığına inanmaktadır. Cemal, bu işten sıyrılmak için Servet'ten yardım ister. Faysal, Göreçki Konağı'na komşu bir eve yerleşir. Kimliğini gizleyerek Göreçkiler'le dost olmaya çalışır. Yeni devraldığı otelin açılışı için konaktaki herkesi yemeğe davet eder. O gece Göreçkiler'i büyük bir sürpriz beklemektedir.