Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Aşk ve Mavi yayınlanan son bölümüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Ali, her şeye rağmen ayakta kalmaya ve şirket için doğru hamleler yapmaya çalıştı. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Refika ve Fazıl'ın 50.evlilik yıl dönümleridir. Faysal'ın şirketin çoğunluk hisselerini ele geçirmiş, Fazıl, bu durumu Refika'ya nasıl açıklayacağını düşünmektedir. Ali, her şeye rağmen ayakta kalmaya ve şirket için doğru hamleler yapmaya çalışmaktadır. Ancak Faysal, tüm bunları engelleyerek, şirketi batırmayı istemektedir. Şirkete ait tüm malları satışa çıkaran Faysal, konağı da ortağına sattığını söyler. Herkes bu ortağın kim olduğunu merak etmektedir.