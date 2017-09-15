Aşk ve Mavi dizisi ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon tarihi

Cuma dizisi Aşk ve Mavi’nin yeni sezon 33. bölüm fragmanı yayınlandı, yayın tarihi belli oldu. İmkansız bir aşkın kahramanları Ali ve Mavi'nin öyküsünü ekrana taşıyan Aşk ve Mavi 22 Eylül Cuma gününden itibaren 2. sezon başlangıcını yapacak. İşte yeni bölüme dair ilk ipuçları!



Cemal'in ortadan kaybolması ve bir türlü kendisinden haber alınamaması herkesi tedirgin ediyor. Bebeklerini kaybeden Mavi ve Ali ise yaşadıkları acıyla kahroluyor.





SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?



Ali, öğrendiği şeyler karşısında şaşkınlığa düşer. Ondan gerçeği saklayan Cemal'e karşı çok öfkelidir. Ali'nin öğrendiği ve bunca yıl gizli saklı kalan her şey gün yüzüne çıkacak mı yoksa Cemal, bir kez daha gerçeği saklamanın bir yolunu bulacak mı?