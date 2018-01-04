Aşk ve Mavi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Aşk ve Mavi bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Yılbaşı haftası nedeniyle 1 hafta ekranlara ara veren Aşk ve Mavi dizisi yeni bölüm fragmanını yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte fragman.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Mavi ve Ali, konaktan ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kurmaya karar verirler. Mavi, Hasibe'yi de yanlarına alır. Refika bu duruma çok bozulsa da, Hasibe'nin Mavi ve Ali'nin yanında yaşamasına karşı koyamaz. Faysal, Pembe'nin de yardımıyla Göreçkiler'i bitirecek planın son aşamasına gelmiştir. Ali, başlarına geleceklerden habersiz, Faysal'a bilgi uçuran kişiyi bulmaya çalışmaktadır.
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