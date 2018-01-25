Aşk ve Mavi 50. bölüm fragmanında Mavi'den Ali'yi kızdıracak hamle

Ekranların herkes tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dramatik dizisi Aşk ve Mavi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Aşk ve Mavi yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde ilginç anlar yaşanacak. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Göreçkiler, Refika'dan gelecek umutlu haberi beklerken, Cemal, annesinin tedavisi için gerekli parayı bulmaya çalışmaktadır. Mavi, bunu öğrenince yardımcı olmak ister ve Ali'nin çok kızacağı bir hamle yapar. Ali, ailesini yeniden umutlandıracak bir iş girişiminde bulunur. Aile, mutlulukla yeni işi kutlarken Pembe, onlara bir darbe daha vurmaya karar verir.