Aşk ve Mavi 49. yeni bölüm 2. fragmanı – Refika ölecek mi?

Aşk ve Mavi yeni bölümü için geri sayım sürerken 2. fragman geldi. Entrika dozu yüksek sahneleriyle ön plana çıkan Aşk ve Mavi’nin 12 Ocak tarihli son bölümünde Faysal'ın şirketin çoğunluk hisselerini ele geçirmesi dengeleri alt üst etti. Ali, her şeye rağmen ayakta kalmaya ve şirket için doğru hamleler yapmaya çalışsa da Faysal, şirketi batırmak için elinden geleni ardında koymadı. Şirkete ait tüm malları satışa çıkaran Faysal, konağı da ortağına sattığını söyledi. Bu ortağın kim olduğunu merak eden izleyiciler, heyecanla Aşk ve Mavi 49. bölüm fragmanını bekliyordu.





Göreçkiler, Faysal'a yardım eden kişinin Pembe olduğunu öğrenirler. Herkes büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Hasibe'nin de her şeyden haberi olduğunu öğrenen Mavi, kız kardeşine ve annesine büyük bir öfke duyar. Göreçkiler, beş parasız sokakta kalmışlardır. Birgül'ün yardımıyla bir gecekonduya taşınırlar. Göreçkiler, yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışırken, Pembe, konakta Göreçkiler'e ait ne var ne yoksa sokağa atar. Refika, kendisi için çok kıymetli bir eşyasını almaya gittiğinde Pembe korkunç bir şey yapar.