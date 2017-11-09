Aşk ve Mavi 40. bölüm fragmanında Mavi konağı terk ediyor

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dramatik dizisi Aşk ve Mavi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Aşk ve Mavi'nin yeni bölümünde Sinem'in kurnazca planı, Mavi ve Ali'yi git gide uzaklaştırmaktadır. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Safiye ve Mavi, konağı terk ederler. Sinem'in kurnazca planı, Mavi ve Ali'yi git gide uzaklaştırmaktadır. Cemal ise derdini ne Safiye'ye ne de ailesine anlatamaz. Herkes Gülay'ın karnındaki bebeğin Cemal'den olduğuna inanmaktadır. Faysal, Cemal'i bir an önce nikah masasına oturtmaya çalışırken, Safiye'nin boşanma davası açması Cemal'in elini iyice zayıflatır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cemal, Ayhan'ın cinayetini üstlenmiştir. Ali, Ayhan'ı öldürenin kendisi olduğunu söylese de kimse ona inanamaz. Faysal, Cemal'e karşı nefret doludur. Hem Ayhan'ı öldürmüş hem de kardeşi Gülay'ı hamile bırakmıştır. Mavi, Ali'yle Sinem arasında bir ilişki olduğundan şüphelenir. Ali'nin harcamalarını inceleyen Mavi, şüphesinde haklı olduğunu görür.