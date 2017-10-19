Aşk ve Mavi 37. bölüm fragmanında konakta kargaşa yaşanıyor

Ekranların sevilen ve takip edilen dizisi Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatacak. Sevilen dizi Aşk ve Mavi yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Servet'in Fatma'ya bıraktığı not konakta büyük bir kargaşa yaratır. Fatma, bebeğinin yaşadığına inanmaktadır. Cemal, bu işten sıyrılmak için Servet'ten yardım ister. Faysal, Göreçki Konağı'na komşu bir eve yerleşir. Kimliğini gizleyerek Göreçkiler'le dost olmaya çalışır. Yeni devraldığı otelin açılışı için konaktaki herkesi yemeğe davet eder. O gece Göreçkiler'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ali, Ayhan'ın ölümüne neden olduğunu düşünerek polise teslim olmak isterken Cemal, bu işten sıyrılmanın yollarını düşünmektedir. Ali'yi sarhoş edip Ayhan'ın cesedini ıssız bir ormana gömer. Hasibe, kiracısı Servet'i evden çıkarmak istemektedir. Bu konuda İsmet'ten yardım ister. İsmet, Servet'in evinin altında define olduğu yalanını mahalleye yayar. Cemal, delilleri ortadan kaldırıp, bu işten sıyrıldıklarını düşünse de Ayhan'ın cesedi bulunur.