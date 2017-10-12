Aşk ve Mavi 36. bölüm fragmanında Cemal işten sıyrılmanın yollarını arıyor

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen heyecanlı dizisi Aşk ve Mavi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Aşk ve Mavi yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar hakim olacak. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Ali, Ayhan'ın ölümüne neden olduğunu düşünerek polise teslim olmak isterken Cemal, bu işten sıyrılmanın yollarını düşünmektedir. Ali'yi sarhoş edip Ayhan'ın cesedini ıssız bir ormana gömer. Hasibe, kiracısı Servet'i evden çıkarmak istemektedir. Bu konuda İsmet'ten yardım ister. İsmet, Servet'in evinin altında define olduğu yalanını mahalleye yayar. Cemal, delilleri ortadan kaldırıp, bu işten sıyrıldıklarını düşünse de Ayhan'ın cesedi bulunur.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kaan'a çarpan kişinin İlyas olduğunu öğrenen Sevda, İlyas'ın tehditlerine boyun eğer ve ailesine boşanmaktan vazgeçtiğini söyleyerek onu tekrar konağa alır. Ancak Hasibe, İlyas'ı konaktan yollamaya kararlıdır. Cemal'in 3 ay boyunca yanına sığındığı balıkçı ortaya çıkar. Ali, Cemal'in telaşından bir şeyler gizlediğini fark eder. Balıkçıyla konuşur ve Cemal'in yalan söylediğini öğrenir. Abisiyle yüzleşen Ali'yi, o gece büyük bir felaket beklemektedir.