Aşk ve Mavi 35. bölüm fragmanında Sevda boyun eğiyor

Ekranların başladığı günden itibaren herkes tarafından beğenisini kazanan dizisi Aşk ve Mavi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Aşk ve Mavi yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde şoke eden dakikalar hakim olacak. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.

Kaan'a çarpan kişinin İlyas olduğunu öğrenen Sevda, İlyas'ın tehditlerine boyun eğer ve ailesine boşanmaktan vazgeçtiğini söyleyerek onu tekrar konağa alır. Ancak Hasibe, İlyas'ı konaktan yollamaya kararlıdır. Cemal'in 3 ay boyunca yanına sığındığı balıkçı ortaya çıkar. Ali, Cemal'in telaşından bir şeyler gizlediğini fark eder. Balıkçıyla konuşur ve Cemal'in yalan söylediğini öğrenir. Abisiyle yüzleşen Ali'yi, o gece büyük bir felaket beklemektedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cemal, Servet'in teklifini kabul eder ve onun yardımıyla Fatma'nın bebeğini çalar. Bebeğinin öldüğünü düşünen Fatma yıkılır. Servet'in bebekleri değiştirdiğinden şüphelenen hastane yönetimi kadını işten atar. Servet, Cemal'den iş konusunda yardım ister. Refika, Cemal'in ısrarı ile konakta işe başlayan Servet hakkında araştırma yapmaya karar verir. Hastaneye gittiğinde korkunç gerçeği öğrenir.