Aşk ve Mavi 34. bölüm fragmanında Fatma'nın bebeği çalınıyor

Ekranların severek ve beğenilerek takip edilen dramatik dizisi Aşk ve Mavi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecanlı dizi Aşk ve Mavi yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar hakim olacak. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Cemal, Servet'in teklifini kabul eder ve onun yardımıyla Fatma'nın bebeğini çalar. Bebeğinin öldüğünü düşünen Fatma yıkılır. Servet'in bebekleri değiştirdiğinden şüphelenen hastane yönetimi kadını işten atar. Servet, Cemal'den iş konusunda yardım ister. Refika, Cemal'in ısrarı ile konakta işe başlayan Servet hakkında araştırma yapmaya karar verir. Hastaneye gittiğinde korkunç gerçeği öğrenir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Teknedeki kazanın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Cemal hâlâ bulunamamıştır. Göreçkiler, Cemal için gıyabi cenaze töreni düzenlemeye karar verirler. Mavi, konağın merdivenlerinden düşünce bebeğini kaybetmiştir. Ali, bir yandan yıkılan Mavi'ye destek olurken bir yandan da abisi Cemal'den gelecek umutlu haberi beklemektedir.