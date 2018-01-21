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Aşk üçgeni...Bu görüntüyü abartmayın lütfen

Seda Sayan, adının aşk dedikodularına karıştığı Cefi’yle Günay Restoran’da sahneye çıktı. Sayan’ı izlemeye eski sevgilisi Murat Karabova da geldi.

Sayit DURMAZ
21.01.2018 - 19:08 | Son Güncelleme :

Seda Sayan, önceki gece Günay Restoran’da sahneye çıktı. Sayan’a sahnede Cefi de eşlik etti. İkiliyi dinlemeye gelenler arasında Demet Akalın, Okan Kurt, Orhan Gencebay, Sevim Emre, Gonca Vuslateri, Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Safiye Soyman ve Faik Öztürk gibi ünlü isimler de vardı.

Aşk üçgeni...Bu görüntüyü abartmayın lütfen

Sevilen şarkılarını söyleyen Sayan, bir ara şarkı söylerken eski sevgilisi Murat Karabova’nın elini tuttu. Ancak Sayan mekanı ise aşk yaşadığı söylenen diğer isim olan Cefi’yle terk etti. Şarkıcı, muhabirlerin “Seda Hanım, Murat Bey’le aşkınız tescillendi diyebilir miyiz?” sorusunu yanıtsız bırakırken Cefi, “Arkadaşlar ben de buradayım” diyerek güldü.

Aşk üçgeni...Bu görüntüyü abartmayın lütfen

Bu görüntüyü abartmayın
Seda Sayan, Murat Karabova’yla bu görüntüsü hakkında Instagram sayfasından şu açıklamayı yaptı: “Bu görüntüyü lütfen abartmayın. ‘Seda Sayan eski sevgiliye döndü’ gibi yorumlar yapmayın lütfen. Murat beyle tabii ki görüşüyoruz. Hasta yatağından kalkıp üstelik de gözünden önemli bir operasyon geçirip konserime yetiştiği için ‘Bak iyileşmişsin hiçbir şeyin kalmadı’ şakalaşmasından ibarettir.”

 Bizim adayımız Cefi
Demet Akalın ve Okan Kurt, Cefi için “Tatlı ve sempatik çocuk. Bizim damat adayımız Cefi. Ama Seda abla ‘Yok, olmaz’ diyor” dedi.

Aşk üçgeni...Bu görüntüyü abartmayın lütfen

Instagram’da Seda Sayan’ın taklidini yaptığı bir video yayınlayan Gonca Vuslateri de şarkıcıyı izledi.

Aşk üçgeni...Bu görüntüyü abartmayın lütfen

Safiye Soyman ve Faik Öztürk geceye birlikte katıldı. Soyman “Bir sinema filmi çekeceğiz. Komedi olacak. Senaryo çalışmasındayız” diye konuştu.

Aşk üçgeni...Bu görüntüyü abartmayın lütfen

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