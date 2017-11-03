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    Aşk, kadınlar, erkekler ve diğer şeyler

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 13:31 | Son Güncelleme:

    Gazeteci Mehmet Y. Yılmaz’ın ‘Kırmızıyı Seçtim Aşk Mavinin Altındaydı’ isimli kitabı, gözden geçirilmiş dokuzuncu baskısıyla raflardaki yerini aldı.

    ‘Aşk İyidir’, ‘Kadınlar, Erkekler, İnsanlık Halleri’, ‘Uzağa, Mümkün Olduğunca Uzağa’ ve ‘Biz Bize Benzeriz’ adlı dört bölümden oluşan kitapta, Mehmet Y. Yılmaz’ın çeşitli köşe yazılarından bir seçme yer alıyor. İlk yayımlanışlarının üzerinden 15 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, hâlâ keyifle ve güncelliğini kaybetmeden okunan bu denemelerde yazar, aşk ve kadın-erkek ilişkilerinin yanı sıra ‘insanlık hallerimiz’e değiniyor ve bizi kendimizle buluşmaya davet eden yepyeni pencereler açıyor. ‘Kırmızıyı Seçtim Aşk Mavinin Altındaydı’, günübirlik izlenimlerin ötesinde, değişime direnen pek çok halin, duygunun ve yazarın entelektüel birikiminin de somutlaştırılmış hali.

    Aşk, kadınlar, erkekler ve diğer şeyler

    KİTAPTAN...

    “Âşık oluyoruz, çünkü beynimiz var; düşünüyor, hissediyor, tepki veriyor... Âşık olduğumuz şey, karşımızdaki insana beynimizin atfettiği değerlerin tümü. Kimine göre güzellik olabilir bu, kimine göre akıl, kimine göre uyum yeteneği. Ama sonuç olarak, beynimizin yarattığı bir hayale âşık oluyoruz. Aşkın gözünün kör olduğu önermesi bu nedenle doğru. Âşık, beyniyle görüyor çünkü gözüyle değil. Âşık olan kişi, beyninin görmesini emrettiği şeyi görüyor; normal insan gözünün görebileceğinin çok ötesinde bir görüş alanı bu...”

     

    Etiketler: Kitap
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