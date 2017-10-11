Aşk isterse sizi bulur

◊ Dizinin sevilmesini neye bağlıyorsunuz?

Ceren Koç: İnsanların stresli hayatlarında yakalamaya fırsat bulamadıkları sıcaklığı ve gülümseyişleri “Ver Elini Aşk”ta bulduklarını düşünüyorum.

Gökay Müftüoğlu: Evet, günlük hayatın içinde gülmeyi es geçiyoruz, bu dizi gülümsemeyi hatırlattı seyirciye. Ekipteki herkes işine samimiyetle yaklaşıyor ve bu da seyirciye geçiyor. Tabii Su bebeğin etkisi de çok büyük!



◊ Lalin ve Oğuz’un maceraları dizide ön plana çıkmaya başladı. Siz bu karakterlerden izler taşıyor musunuz?

Ceren Koç: Lalin bazen gerçekten sınırları zorluyor. Ben onun yaptıklarını yapamam. Onun o cesur halleri bana uzak. Ayrıca Lalin’in çok gözü kara bir kız, bense temkinliyimdir. Diğer yandan onun yaşam enerjisini kendime yakın buluyorum. Sorunlar karşısında soğukkanlılıkla hareket ediyor. Bu konularda birbirimize benziyoruz.

Gökay Müftüoğlu: Ben Oğuz karakteriyle yakından uzaktan benzerlik gösterdiğimi düşünmüyorum. Benim tam zıttım diyebilirim.



◊ “Ver Elini Aşk”ı bir cümleyle anlatmanız gerekse ne derdiniz?

Ceren Koç: Hayatla başa çıkma yollarında usta bir oyunbazken, aşk çarptıktan sonraki çıraklık hali... İçine de bolca samimiyet eklenmiş.

Gökay Müftüoğlu: Hislerinizi kalıpların içine sokamazsınız. Aşk sizi bulmak isterse bulur. Aşkın ne zaman nerede geleceği belli olmaz.



◊ Birbiriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Önceden tanışıyor muydunuz?

Ceren Koç: Bu projede tanıştık. Oğuz’u kimin oynayacağını merak ediyordum. “Birlikte zevkle çalışabileceğim biri olsa keşke” diyordum, çok şükür Gökay geldi. Aslında birbirine zıt taraflarımız var. Gökay çok rahattır mesela, bense kontrol manyağıyım. Ama bu zıtlıklar sayesinde sahneleri çekerken birbirimize güzel etki ediyoruz. Birlikte çekim yaparken çok eğleniyoruz.

Gökay Müftüoğlu: Ceren çok eğlenceli biri, iyi anlaşıyoruz. İyi ki partnerim olmuş. Enerjisini seviyorum, birbirimizden besleniyoruz. İkimiz de birbirimizi eleştiriyoruz, bu da role daha doğru yaklaşmamızı sağlıyor.



◊ Set dışında nasıl bir hayatınız var?

Ceren Koç: Setten vakit bulduğumda annem ve kardeşimle, arkadaşlarımla görüşmeye çalışıyorum.

Gökay Müftüoğlu: Ben resim yapıyorum. Umarım 2018’de ilk kişisel sergimi de açarım. Bir de bu sezon tek kişilik bir oyuna çalışıyorum. Ocak ayı gibi perde açacak.

HER BÖLÜMDE YENİ SÜRPRİZLER VAR

◊ Son olarak izleyicilere neler söylemek istersiniz?

Ceren Koç: Aylardır oyuncusundan teknik ekibine herkesin büyük özverilerle çalıştığı dizimize sahip çıktıkları, severek izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve onların verdikleri değer, gösterdikleri ilgi çok çok önemli hepimiz için.

Gökay Müftüoğlu: Her bölümde yeni yeni sürprizler var. Bizi izlemeye devam edin.

ZIT KARAKTERLER BİRBİRİNİ ÇEKER

◊ Lalin biraz yaramaz ve sorumsuz bir kız. Oğuz ise ağır ve biraz da soğuk bir karakter. Birbirine bu denli zıt iki karakter arasında nasıl bir aşk doğacak?

Gökay Müftüoğlu: Hayatta da öyle değil midir? Birbirine zıt karakterler birbirini çekerler. Nasıl bir aşk doğacağını hep birlikte göreceğiz. Ama güzel, sıcak ve komedisi yüksek bir aşk doğacağı belli.

Ceren Koç: Bu ikisinden bol çatışmalı bir aşk doğacağı kesin.