Aşk için yalan söylemeyiz

◊ Yeni filminiz hayırlı olsun. Vizyona az bir zaman kaldı. Öncelikle projeye nasıl dahil oldunuz?

- İlay Erkök: Teşekkürler. Ben en son katılan oldum. Kadro kurulmuş, sarışın bir kız arıyorlarmış, bulamamışlar. Filmde rol alan Ayhan Taş ile bir TV filmi yapmıştım. Çok iyi anlaşmıştık. Yapımcı ve yönetmenimize beni önermiş. Onlar da görüşmek istediler. Görüşmede enerjimiz tuttu. Sonrasında da zaten “Bu kız olmalı” demişler.

- Ahmet Kayakesen: Yapımcılar beni daha önce “Kertenkele” dizisinde izlemişler. Oradan yer etmişim akıllarına. İletişim kurduk, kısa sürede anlaştık.

◊ Sizi hangi yönüyle etkiledi de bu projeye “evet” dediniz peki?

- Ahmet: Hikaye çok hoşuma gitti. Mahalle hikayesine kendimi hep yakın hissettim. Bülent karakterinde de kendimi buldum aslında. Komik ve eğlenceli geldi.

- İlay: Mahalle komedisi olması çok önemliydi. Babam diş doktoru, bu yüzden de tayini çıktıkça şehir şehir dolaştık. Balıkesir’in Gönen ilçesinde de bulunduk. Orası küçük bir yer olduğundan mahalle kültürü var. Öyle bir ortamda yaşadığımdan, bu projede olmayı daha çok istedim. Çünkü karaktere kendimden bir şeyler katabilecektim. Ekibi öğrenince zaten çok mutlu oldum. Ahmet’le de film sayesinde tanıştık, kaynaştık.

◊ Canlandırdığınız karakterleri bir de sizden dinleyelim...

- İlay: Ben Elif’i canlandırıyorum. Bülent’le sevgili. Birbirlerine karşı saf bir aşk besliyorlar. Fakat Bülent taksici, Elif de maddi durumu kötü bir aileye mensup. Ailesi onu zengin biriyle evlendirmek istiyor. Elif, ailesinin evlendirmek istediği adamla gizlice buluşuyor ve bu durum açığa çıkıyor. Amacı sadece onu sevmediğini söylemek olmasına rağmen gururlu âşık Bülent’le aralarında sorun çıkıyor.

- Ahmet: Komedi filmi olmasına rağmen hikayenin duygusal tarafları da var.

◊ Hiç aşk uğruna yalan söylemek zorunda kaldınız mı?

- İlay: Hayır. Yalanın ilişkiyi kirlettiğine inanırım. En fazla sürpriz yapacağım zamanlarda beyaz yalanlar atmışımdır.

- Ahmet: Hiçbir şey için yalan söylemeye değmez.

- İlay: Elif’le uyuşmadığımız nokta bu. O kaybetmemek üzerine beyaz bir yalan söylüyor. Ben kaybetme korkum olsa da yalan söylemem. Elif’le bu açıdan ayrılıyoruz.





TÜRK SEYİRCİSİ KOMEDİ İSTİYOR

◊ Son zamanlarda çok fazla yerli film vizyona girdi. Seyirci neden sizin filminizi izlemeli?

- Ahmet: Hikayenin sıcaklığı bence yeterli. Hem Zihni Göktay, Turgay Tanülkü gibi ustalar hem de genç bir kadro var filmde. Senaryo da samimi ve komik. Gişe rakamlarına baktığınız zaman komedi hep üst sıralarda yer alıyor. Yani Türk seyircisi komedi istiyor. Türk halkının gülmeye ihtiyacı var. Buna vesile olabileceksek ne mutlu bize.

◊ İş dışında neler yaparsınız, bilmediğimiz yönleriniz neler?

- Ahmet: 4.5 senedir yoğun bir dizi, sinema filmi tempom var. Maşallah diyelim! (Gülüyor) kendime vakit ayırabildiğimde elimden geldiğince spor yapmaya çalışıyorum. İlgi duyduğum aktiviteler var; yüzme, dalış gibi. Onun dışında tenis ve futbol seviyorum. Ayrıca tiyatroya ilgim var. Oyun izlemeyi seviyorum. Alternatif sahnelerdeki birçok oyuna gidiyorum.

- İlay: Erdek’te bir yazlığımız var, ailemle oraya gidiyorum, orada yakın erkek arkadaşlarımla futbol oynamayı seviyorum.

- Ahmet: Bizim halı saha kadrosuna seni yazıyorum! (Gülüyor)

- İlay: Gerçekten futbolu severim. Sudoku çözmeyi de çok severim, beni rahatlatan bir terapi gibi. Son zamanlarda Keremcem’le bol bol bulmaca çözüyoruz. Bana yardım ediyor sağ olsun, eski Türkçesi çok iyi.

KEREMCEM’LE KIYMETLİ BİR ŞEY YAŞIYORUZ

◊ Keremcem’le aşk yaşadığınız haberleriyle gündeme geldiniz. İlişkiniz nasıl başladı?

- İlay: Benim abim Koray Erkök de oyuncu. Keremcem ile “İki Yalancı” adlı dizide oynuyorlardı. Oradan tanıyordum, fakat her şey aslında Murat Boz’un Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde başladı. Orada iletişimimizi ilerlettik.

◊ Hangi yönleri etkiledi sizi?

- İlay: Onların dizi setini ziyarete gittiğimde tanışmıştık ama çok muhabbetimiz olmamıştı. Konserde samimiyet kurduk. Keremcem kalpten gülen biri ve bu da gözlerinden o kadar net anlaşılıyor ki... Beni en çok bunun etkilediğini söyleyebilirim.

◊ Aranızda 15 yaş var. Aşkta yaşın önemi yok mu?

- İlay: Bununla ilgili haberlere güldük. Yaş konusu komik. Annem bana her zaman aşkın bir hediye olduğunu söyler. Ben de annemin kızıyım. Kıymetli bir şey yaşıyoruz Keremcem’le. Bundan güzeli yok. Kimin ne dediği umurumuzda değil açıkçası.





