Aşk-ı Roman oyuncuları kimler? Kadroya dahil olan Hanife Gürdal kimdir?  

Evlendirme programından ayrıldıktan sonra ortalarda gözükmeyen Hanife Gürdal'ın yeni projesi Aşk-ı Roman oldu. Cennet Mahallesi dizisinin yeni versiyonu olarak yola çıkan Aşkı- Roman dizisinin başrollerini Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir paylaşıyor, ikili dizide kendi isimleriyle yer alıyor. Hanife Gürdal’ın canlandıracağı rolün detayları ise henüz belirsiz.
AŞK-I ROMAN OYUNCULARI
SOLMAZ ÇİROS
19 yaşında olmaz Solmaz Çiros İzmir doğumludur. Bir roman kızı olan Solmaz oynamayı çok seven, neşeli, güler yüzlü bir kızdır. Hayatında evlilik yaşamayan Solmaz evlilik programına katılmış ve hayat arkadaşını aramıştır. Solmaz Çiros 1.70 boyunda ve 1.55 kilodadır.
KAAN GÜVENİLİR
Evleneceksen Gel programının en karizmatik damat adaylarından Kaan 27 yaşındadır. Kaan 1.84 boyunda ve 78 kilodadır. Tekstille iglilenmekte, merter de kendi iş yeri olan, daha önce hiç evlilik yaşamamış, bakımlı ve yakışıklılığı ile herkesin dikkatini çeken Kaan, anne ve babasından ayrılmış 10 kardeşten sadece biridir.
HANİFE GÜRDAL KİMDİR?
22 yaşında olan İzmir Torbalı doğumlu Hanife lise mezunudur. 1.64 boyunda ve 59 kilodadır. 1 yıla aşkın süredir Esra Erol’un programında talibini arayan Hanife Gürdal daha sonra Zuhal Topal’ın programına katılmış taliplerine ret cevabı vermesiyle ünlenmiştir.
Hanife Gürdal’ın 3 kardeşi vardır ve daha önce hiç evlenmemiştir.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün