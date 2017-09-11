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Aşk-ı Roman oyuncuları kimler? Kadroya dahil olan Hanife Gürdal kimdir?  

Evlilik programıyla ismini duyuran Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından Aşk-ı Roman dizisine transfer olduğunu duyurdu. Günlük dizi Aşk-ı Roman’ın oyuncuları yeniden gündeme geldi. Peki Aşk-ı Roman’ın oyuncuları kimler? Kadroya yeni dahil olan Hanife Gürdal kimdir?

Hürriyet Haber
11.09.2017 - 16:45

Evlendirme programından ayrıldıktan sonra ortalarda gözükmeyen Hanife Gürdal'ın yeni projesi Aşk-ı Roman oldu. Cennet Mahallesi dizisinin yeni versiyonu olarak yola çıkan Aşkı- Roman dizisinin başrollerini Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir paylaşıyor, ikili dizide kendi isimleriyle yer alıyor. Hanife Gürdal’ın canlandıracağı rolün detayları ise henüz belirsiz.

AŞK-I ROMAN OYUNCULARI

SOLMAZ ÇİROS

19 yaşında olmaz Solmaz Çiros İzmir doğumludur. Bir roman kızı olan Solmaz oynamayı çok seven, neşeli, güler yüzlü bir kızdır. Hayatında evlilik yaşamayan Solmaz evlilik programına katılmış ve hayat arkadaşını aramıştır. Solmaz Çiros 1.70 boyunda ve 1.55 kilodadır.

KAAN GÜVENİLİR

Evleneceksen Gel programının en karizmatik damat adaylarından Kaan 27 yaşındadır. Kaan 1.84 boyunda ve 78 kilodadır. Tekstille iglilenmekte, merter de kendi iş yeri olan, daha önce hiç evlilik yaşamamış, bakımlı ve yakışıklılığı ile herkesin dikkatini çeken Kaan, anne ve babasından ayrılmış 10 kardeşten sadece biridir.

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

22 yaşında olan İzmir Torbalı doğumlu Hanife lise mezunudur. 1.64 boyunda ve 59 kilodadır. 1 yıla aşkın süredir Esra Erol’un programında talibini arayan Hanife Gürdal daha sonra Zuhal Topal’ın programına katılmış taliplerine ret cevabı vermesiyle ünlenmiştir.
Hanife Gürdal’ın 3 kardeşi vardır ve daha önce hiç evlenmemiştir.

 

Son Güncelleme : 11.09.2017 - 16:45
Etiketler: Aşk-ı Roman , Aşk-ı Roman oyuncuları , Hanife Gürdal kimdir? , Hanife Gürdal
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