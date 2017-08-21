Aşk-ı Roman dizisinin oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu

Aşkın nelerin üstesinden geldiğine hep beraber tanıklık edeceğimiz bir hikâye Aşk-ı Roman. Kaan ve Solmaz’ın aşklarının yanında, mahallenin geri kalan gençlerinin aşklarını da soluksuz izleyeceğiz. Cansel, Anıl, Gürkan ve Dilan dostluğu da türlü sınavlardan geçecek, aşk onları da değiştirecek… Hem duygusal hem de kıpır kıpır bir mahalle burası. Aşkı da hüznü de eksik olmayacak. Üçok Holding’in veliahdı Lider’in Solmaz’la tanışması ile birlikte o zengin dünyanın mahalleye olan etkisini de görmeye başlayacağız. Dengeler değişecek, işler karışacak… Ama onların dünyasında aşk hep baş rolde kalacak. Hikâyemizin kahramanları her gün kendi aşklarının romanını yazıyor olacaklar… Peki bu romanın başrollerindeki isimler kimler? İşte Aşk-ı Roman dizisinin oyuncuları!

AŞK-I ROMAN OYUNCU KADROSU



SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

Solmaz Çiros, 1997 yılında İzmir'de doğdu. Sayan ve Uğur Aslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılarak tanınmaya başlamıştır. Oynamayı çok seven ve gelen taliplerinin dans etmesine karışmamasını istediğini her seferinde dile getiren Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın seslendirdiği Tabi Tabi şarkısının klibinde rol aldı.



KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?



Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Kaan Güvenilir 1990 yılında doğdu. Programın popüler gelin adaylarından Roman kızı Solmaz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kaan Güvenilir, 10 kardeştir. Merter’de kendi iş yeri olan ünlü damat adayı, tekstil işiyle uğraşmaktadır.

SEDA KALA KİMDİR?



Seda Kala, 1986 yılında Çorlu'da doğdu. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Seda Kala, ilk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Kavak Yelleri dizisi ile yaşadıktan sonra; Böyle Bitmesin, Sensiz Olmaz, Çocuklar Duymasın gibi dizilerin oyuncu kadrsunda yer aldı.



NURULLAH ŞIK KİMDİR?



Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılan ve gözde damatlardan biri olan Nurullah Şık, 1993 yılında İstanbul'da doğdu.

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