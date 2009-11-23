Aşk-ı Memnu’da oynadılar

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Aşk-ı Memnu”da iki sosyetik isim de rol aldı.
Dizide cemiyet hayatının iki önemli ismini canlandıran Gülay Kamaz ve Kral Mobilya’nın sahibi Ece Kral’ın konuk oyuncu olarak yer aldığı bölüm geçtiğimiz hafta yayınlandı. Çekimlerde yorulduklarını, oyunculuğun hiç de kolay olmadığını belirten Kamaz, “Dizide toplam 5 dakikalık rolümüz vardı. Bu 5 dakikalık rolümüz için tüm gün setteydik. Allah oyunculara kolaylık versin” diye konuştu. Çekim sonrasında arkadaşları Nalan Aksoy ile ıstinye Park’ta buluşan Kamaz ve Kral, Aksoy’a çekimin nasıl geçtiğini anlattılar.
Hatipoğlu Longtable’da
Longtable’da cuma gecesi ünlü DJ Can Hatipoğlu ile renklendi. Geçtiğimiz gece partiye katılanlar arasında Nil Uzun da vardı. Uzun, Hatipoğlu’nun müzikleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler.
Özal da dinledi
Fedon’un her cuma sahne aldığı Suadiye’deki Mastori’ye geçtiğimiz gece ünlüler akın etti. Fedon’u izlemeye gelenler arasında Semra Özal ve Hayko da vardı. Hayko ve Fedon, Semra Hanım’ın yanına giderek onun sevdiği şarkıları söyledi.
Mutlu yıllar
dDf Ajans Başkanı Prof. Dr. Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, yeni yaşını geçtiğimiz gece Haliç’te bulunan eski şapka fabrikasında verdiği doğum günü partisi ile kutladı. Esra Hanım’ı bu özel gecede eşi Cüneyt Çalıcıoğlu ve sosyal hayatın tanınmış simaları yalnız bırakmadı. Konuklara kokoreç ikram edildiği partide müzikleri Roman Grubu yaptı. Doğum gününe katılan konuklar, Roman Grubu’nun çaldıkları şarkılara danslarıyla eşlik eden Güler Sabancı’yı dakikalarca alkışladı.
Dostlar buluştu
Aralık Derneği’nin kurucusu Elif Dürüst, önceki gün ıstinye Park’taydı. Bir elinde telefon diğer elinde notlarının olduğu dosya ile gezen Elif Hanım, arkadaşlarıyla buluştu. Grup, Günaydın Steak House’da yemek yedi.
Kurtlar’a özel mönü
Fulya Polat Towers’da hizmete giren People Meeting&Event Center’ın sahibi Orhan Sanus ile eşi Ebru Hanım geçtiğimiz gün “Kurtlar Vadisi Gladio” filminin Sütlüce Kültür Merkezi’nde düzenlenen galasındaydılar. Sanus çifti, galanın 3 bin kişi için hazırlanan kokteylinin de mimarıydı.
Çağdaş sanat için toplandılar
Contemporary Istanbul, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda dördüncü kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Yerli ve yabancı yetmişten fazla galerinin yüzlerce yapıtıyla katılacağı etkinlik, 3-6 Aralık 2009 tarihleri arasında ıstanbul’u çağdaş sanat dünyasının merkezi haline getirecek. Etkinlik öncesi yapılan Contemporary ıstanbul Danışma Kurulu toplantısına katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’yi çalışmalarından ötürü tebrik etti.
Çağlar ıstinye Park’ta
Bursalı işadamı Cavit Çağlar, hafta sonu ıstinye Park’ı ziyaret edenler arasındaydı. Arkadaşlarıyla Masa restoranda buluşan Çağlar, turuncu renkli atkısıyla dikkat çekti.
Tadım gecesi
1958 yılından beri şarap üreten Diren şarapları, Hotel Les Ottomans’da gerçekleştirdiği tadım gecesi ile özel bir davetli grubunu ağırladı. Ben ve meslektaşım Bülent Cankurt da bu gecenin konukları arasındaydık. Orhan Ziya Diren’in ev sahipliğini yaptığı gecenin organizasyonunu ise Banu Birkan’ın sahibi olduğu BPR yapmıştı. Diren şarapları’nın sahibi Orhan Ziya Diren, 2010 yılında yeni ürünlerinin şarapseverlerin beğenisine sunulacağının müjdesini de verdi.
Bayramda Londra
Emir Sarıgül geçtiğimiz hafta Batman’daydı. Babası Mustafa Sarıgül’ün kurduğu partinin mitingine katılan Emir Sarıgül, önümüzdeki günlerde Bursa ve İzmir’de gerçekleşecek mitinglere de katılacak. Fatoş-Emir Sarıgül çifti, bayram tatilini ise Londra’da geçirecek. Emir Bey, bayram tatilini fırsat bilerek 4 günlüğüne eşi Fatoş Hanım ve küçük kızları Ayşe Naz’la birlikte Londra’ya gideceklerini söyledi.
Bayrama özel fırsat
Sheraton Çeşme’de, Kurban Bayramı’nda 5 gece konaklayan herkes, Sheraton Roma’da 2 gece 3 gün konaklama hakkı kazanacak. Sheraton Çeşme’nin Kurban Bayramı için yarım pansiyon, gecelik kişi başı fiyatı ise 175 TL.
Aşk-ı Memnu’da oynadılar
Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Aşk-ı Memnu”da iki sosyetik isim de rol aldı.
Dizide cemiyet hayatının iki önemli ismini canlandıran Gülay Kamaz ve Kral Mobilya’nın sahibi Ece Kral’ın konuk oyuncu olarak yer aldığı bölüm geçtiğimiz hafta yayınlandı. Çekimlerde yorulduklarını, oyunculuğun hiç de kolay olmadığını belirten Kamaz, “Dizide toplam 5 dakikalık rolümüz vardı. Bu 5 dakikalık rolümüz için tüm gün setteydik. Allah oyunculara kolaylık versin” diye konuştu. Çekim sonrasında arkadaşları Nalan Aksoy ile ıstinye Park’ta buluşan Kamaz ve Kral, Aksoy’a çekimin nasıl geçtiğini anlattılar.
Hatipoğlu Longtable’da
Longtable’da cuma gecesi ünlü DJ Can Hatipoğlu ile renklendi. Geçtiğimiz gece partiye katılanlar arasında Nil Uzun da vardı. Uzun, Hatipoğlu’nun müzikleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler.
Özal da dinledi
Fedon’un her cuma sahne aldığı Suadiye’deki Mastori’ye geçtiğimiz gece ünlüler akın etti. Fedon’u izlemeye gelenler arasında Semra Özal ve Hayko da vardı. Hayko ve Fedon, Semra Hanım’ın yanına giderek onun sevdiği şarkıları söyledi.
Mutlu yıllar
dDf Ajans Başkanı Prof. Dr. Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, yeni yaşını geçtiğimiz gece Haliç’te bulunan eski şapka fabrikasında verdiği doğum günü partisi ile kutladı. Esra Hanım’ı bu özel gecede eşi Cüneyt Çalıcıoğlu ve sosyal hayatın tanınmış simaları yalnız bırakmadı. Konuklara kokoreç ikram edildiği partide müzikleri Roman Grubu yaptı. Doğum gününe katılan konuklar, Roman Grubu’nun çaldıkları şarkılara danslarıyla eşlik eden Güler Sabancı’yı dakikalarca alkışladı.
Dostlar buluştu
Aralık Derneği’nin kurucusu Elif Dürüst, önceki gün ıstinye Park’taydı. Bir elinde telefon diğer elinde notlarının olduğu dosya ile gezen Elif Hanım, arkadaşlarıyla buluştu. Grup, Günaydın Steak House’da yemek yedi.
Kurtlar’a özel mönü
Fulya Polat Towers’da hizmete giren People Meeting&Event Center’ın sahibi Orhan Sanus ile eşi Ebru Hanım geçtiğimiz gün “Kurtlar Vadisi Gladio” filminin Sütlüce Kültür Merkezi’nde düzenlenen galasındaydılar. Sanus çifti, galanın 3 bin kişi için hazırlanan kokteylinin de mimarıydı.
Çağdaş sanat için toplandılar
Contemporary Istanbul, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda dördüncü kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Yerli ve yabancı yetmişten fazla galerinin yüzlerce yapıtıyla katılacağı etkinlik, 3-6 Aralık 2009 tarihleri arasında ıstanbul’u çağdaş sanat dünyasının merkezi haline getirecek. Etkinlik öncesi yapılan Contemporary ıstanbul Danışma Kurulu toplantısına katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’yi çalışmalarından ötürü tebrik etti.
Çağlar ıstinye Park’ta
Bursalı işadamı Cavit Çağlar, hafta sonu ıstinye Park’ı ziyaret edenler arasındaydı. Arkadaşlarıyla Masa restoranda buluşan Çağlar, turuncu renkli atkısıyla dikkat çekti.
Tadım gecesi
1958 yılından beri şarap üreten Diren şarapları, Hotel Les Ottomans’da gerçekleştirdiği tadım gecesi ile özel bir davetli grubunu ağırladı. Ben ve meslektaşım Bülent Cankurt da bu gecenin konukları arasındaydık. Orhan Ziya Diren’in ev sahipliğini yaptığı gecenin organizasyonunu ise Banu Birkan’ın sahibi olduğu BPR yapmıştı. Diren şarapları’nın sahibi Orhan Ziya Diren, 2010 yılında yeni ürünlerinin şarapseverlerin beğenisine sunulacağının müjdesini de verdi.
Bayramda Londra
Emir Sarıgül geçtiğimiz hafta Batman’daydı. Babası Mustafa Sarıgül’ün kurduğu partinin mitingine katılan Emir Sarıgül, önümüzdeki günlerde Bursa ve İzmir’de gerçekleşecek mitinglere de katılacak. Fatoş-Emir Sarıgül çifti, bayram tatilini ise Londra’da geçirecek. Emir Bey, bayram tatilini fırsat bilerek 4 günlüğüne eşi Fatoş Hanım ve küçük kızları Ayşe Naz’la birlikte Londra’ya gideceklerini söyledi.
Bayrama özel fırsat
Sheraton Çeşme’de, Kurban Bayramı’nda 5 gece konaklayan herkes, Sheraton Roma’da 2 gece 3 gün konaklama hakkı kazanacak. Sheraton Çeşme’nin Kurban Bayramı için yarım pansiyon, gecelik kişi başı fiyatı ise 175 TL.