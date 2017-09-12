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Aşk hakkında bilinen 6 büyük yanlış

Aşk hakkında en çok konuştuğumuz duygularda ya da kompleks olaylardan biridir. Ancak aşk söz konusu olduğundan çoğu insan onu düzgün bir şekilde tanımlayamaz. Çoğumuzun referansları duyduğumuz şarkı sözleri ya da izlediğimiz filmlerdir. Sonsuz kadar sürmesi, acı çektirmesi, onsuz yaşayamamak gibi bir dizi kuralı içerir. Oysa aşkın sevdiği ve sevmediği şeyler bellidir.

Kaynak: Doğan Burda
12.09.2017 - 17:10

1- Sevgi dolambaçlı ya da aşırı değildir

Kimya son derece önemlidir ancak bu demek değildir ki aşık olduğunuzda kendinizi kaybedeceksiniz. Ondan ayrı kaldığınızda eksik ya da yaşayamayacaksınız gibi hissetmemelisiniz. Buna ortak bağımlılık denir. Ruh eşinizle birlikte olduğunuzda sevginiz canlanır ve size ilham olur. Birlikte deneyimler yaşar ve algınızın sınırlarını aşarsınız. Ancak bu pastanın üzerindeki çilektir pastanın kendisi değil.

Aşk hakkında bilinen 6 büyük yanlış

2- Aşk acı vermez

Aşk zarar veren bir şey değildir. Eğer ruh eşinizi bulduğunuza inanıyorsanız dünyanın en kolay ilişkisini yaşarsınız. Bu nedenle birbirinizi daraltmamalı ve birbirinizin hayatına katkıda bulunmalısınız. Eğer bu gibi duyguların tetiklendiğini hissediyorsanız muhtemelen kendinizden hoşlanmadığınız şeyleri size geri yansıtmaktadır.

Aşk hakkında bilinen 6 büyük yanlış

3- Aşk kendiniz feda etmek değildir

Bunun için en güzel benzetme havayollarının acil durumlarda düşen oksijen maskesini ilk önce kendinize takıp sonra yanınızdakine takmasını istemesidir. Kendinizi sevmiyorsanız başkasını da sevemezsiniz. Karşınızdakine iyi görünmek ve ona kendinizi sevdirmek için olmadığınız biri gibi davranıp kendinizden vazgeçmeyin. Ancak tamamen kendiniz olduğunuzda ruh eşiniz olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Aşk hakkında bilinen 6 büyük yanlış

4- Aşk yargılamaz ve üstün değildir

Aşk hükmetmez, hiç kimseye üstün gelmez ve böyle hissettirmez. Aşk kabul etmek ve saygı duymaktır. Karşındakini her zaman desteklemektir.

Aşk hakkında bilinen 6 büyük yanlış

5- Aşk hayatınızı düzeltmez ve ihtiyaçlarınızı karşılamaz

Eğer hayatınızı iyi hale getirmek için birine ihtiyacınız varsa buna aşk diyemezsiniz. Bu aşk değil birine muhtaç olmaktır. Kendini sevmek ihtiyacının tamamen karşılandığını tam ve eksiksiz bilmek anlamına gelir.

Aşk hakkında bilinen 6 büyük yanlış

6- Aşk karşınızdakini mutlu etmenizi beklemiyor

Hayatta herkes kendi mutluluğundan sorumludur. Aşk ruh eşiniz için bir şeyler yapmanız için size baskı yapmaz. Aşk en güzel ortaklıktır ve eşittir.

Aşk hakkında bilinen 6 büyük yanlış

Son Güncelleme : 12.09.2017 - 17:10
Etiketler: AŞK , ilişkiler , Hayat
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