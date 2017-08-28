Aşk hakkında bilinen 6 büyük yanlış

1- Sevgi dolambaçlı ya da aşırı değildir
Kimya son derece önemlidir ancak bu demek değildir ki aşık olduğunuzda kendinizi kaybedeceksiniz. Ondan ayrı kaldığınızda eksik ya da yaşayamayacaksınız gibi hissetmemelisiniz. Buna ortak bağımlılık denir. Ruh eşinizle birlikte olduğunuzda sevginiz canlanır ve size ilham olur. Birlikte deneyimler yaşar ve algınızın sınırlarını aşarsınız. Ancak bu pastanın üzerindeki çilektir pastanın kendisi değil.
2- Aşk acı vermez
Aşk zarar veren bir şey değildir. Eğer ruh eşinizi bulduğunuza inanıyorsanız dünyanın en kolay ilişkisini yaşarsınız. Bu nedenle birbirinizi daraltmamalı ve birbirinizin hayatına katkıda bulunmalısınız. Eğer bu gibi duyguların tetiklendiğini hissediyorsanız muhtemelen kendinizden hoşlanmadığınız şeyleri size geri yansıtmaktadır.
3- Aşk kendiniz feda etmek değildir
Bunun için en güzel benzetme havayollarının acil durumlarda düşen oksijen maskesini ilk önce kendinize takıp sonra yanınızdakine takmasını istemesidir. Kendinizi sevmiyorsanız başkasını da sevemezsiniz. Karşınızdakine iyi görünmek ve ona kendinizi sevdirmek için olmadığınız biri gibi davranıp kendinizden vazgeçmeyin. Ancak tamamen kendiniz olduğunuzda ruh eşiniz olup olmadığını anlayabilirsiniz.
4- Aşk yargılamaz ve üstün değildir
Aşk hükmetmez, hiçkimseye üstün gelmez ve böyle hissettirmez. Aşk kabul etmek ve saygı duymaktır. Karşındakini her zaman desteklemektir.
5- Aşk hayatınızı düzeltmez ve ihtiyaçlarınızı karşılamaz.
Eğer hayatınızı iyi hale getirmek için birine ihtiyacınız varsa buna aşk diyemezsiniz. Bu aşk değil birine muhtaç olmaktır. Kendini sevmek ihtiyacının tamamen karşılandığını tam ve eksiksiz bilmek anlamına gelir.
6- Aşk karşınızdakini mutlu etmenizi beklemiyor.
Hayatta herkes kendi mutluluğundan sorumludur. Aşk ruh eşiniz için bir şeyler yapmanız için size baskı yapmaz. Aşk en güzel ortaklıktır ve eşittir.
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